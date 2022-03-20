Чернігів: снаряд окупантів підірвав автівку, яка розвозила людям воду

У Чернігові внаслідок артилерійського обстрілу окупантів загинуло двоє людей, які розвозили на автівці питну воду мешканцям міста.

Джерело: Суспільне з коментарем очевидця, який попросив не називати його імені

Пряма мова очевидця: "Мирні люди, їхали просто по воду. Набирали і розвозили далі людям.

Двох загиблих ми відвезли безпосередньо до місця, де їх будуть ховати. Двох вдалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти, оскільки там був його батько і, на жаль, він загинув.

Що залежало від мене, я допомагав. Не буду розказувати, як саме постраждали люди, але дуже сильно".

Деталі: Очевидець каже, що снаряд російських загарбників влучив під вантажівку, внаслідок чого вона з’їхала на узбіччя.

Чоловік розповів, що в районі інциденту постійно тривають обстріли російської авіації та артилерії.

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