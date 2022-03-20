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Чернігів: снаряд окупантів підірвав автівку, яка розвозила людям воду

Денис КарловськийНеділя, 20 березня 2022, 18:41
Чернігів: снаряд окупантів підірвав автівку, яка розвозила людям воду
Розбита вантажівка, на якій їхали загиблі чернігівці. Фото: Суспільне

У Чернігові внаслідок артилерійського обстрілу окупантів загинуло двоє людей, які розвозили на автівці питну воду мешканцям міста.

Джерело: Суспільне з коментарем очевидця, який попросив не називати його імені

Пряма мова очевидця: "Мирні люди, їхали просто по воду. Набирали і розвозили далі людям.

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Двох загиблих ми відвезли безпосередньо до місця, де їх будуть ховати. Двох вдалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти, оскільки там був його батько і, на жаль, він загинув. 

Що залежало від мене, я допомагав. Не буду розказувати, як саме постраждали люди, але дуже сильно".

Деталі: Очевидець каже, що снаряд російських загарбників влучив під вантажівку, внаслідок чого вона з’їхала на узбіччя.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловік розповів, що в районі інциденту постійно тривають обстріли російської авіації та артилерії.

Передісторія: 

  • Голова військової адміністрації Чернігівщини В’ячеслав Чаус заявив, що ворог веде хаотичні обстріли по цивільній інфраструктурі, бо "агонізує" через значні втрати в боях із Збройними силами.
  • 19 березня російські війська обстріляли лікарню, внаслідок чого прооперованих пацієнтів довелося тримати в коридорах при температурі +10С.
  • 17 березня внаслідок нищівних авіаударів окупантів по місту загинув зокрема і громадянин США.

Теми: ЧернігівобстрілРосіявійна
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