Чернигов: снаряд оккупантов подорвал машину, которая развозила людям воду

В Чернигове в результате артиллерийского обстрела оккупантов погибли два человека, которые развозили на автомобиле питьевую воду жителям города.

Источник: "Суспільне" с комментарием очевидца, попросившего не называть его имени

Прямая речь очевидца: "Мирные люди, ехали прямо за водой. Набирали и развозили дальше людям.

Двоих погибших мы отвезли к месту, где их будут хоронить. Двоих удалось спасти. Одного парня забрали успокоить, потому что там был его отец и, к сожалению, он погиб.

Что зависело от меня, я помогал. Не буду рассказывать, как именно пострадали люди, но очень сильно".

Детали: Очевидец говорит, что снаряд российских захватчиков попал под грузовик, в результате чего он съехал на обочину.

Мужчина сказал, что в районе инцидента постоянно продолжаются обстрелы российской авиации и артиллерии.

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