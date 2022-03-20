Чернигов: снаряд оккупантов подорвал машину, которая развозила людям воду
В Чернигове в результате артиллерийского обстрела оккупантов погибли два человека, которые развозили на автомобиле питьевую воду жителям города.
Источник: "Суспільне" с комментарием очевидца, попросившего не называть его имени
Прямая речь очевидца: "Мирные люди, ехали прямо за водой. Набирали и развозили дальше людям.
Двоих погибших мы отвезли к месту, где их будут хоронить. Двоих удалось спасти. Одного парня забрали успокоить, потому что там был его отец и, к сожалению, он погиб.
Что зависело от меня, я помогал. Не буду рассказывать, как именно пострадали люди, но очень сильно".
Детали: Очевидец говорит, что снаряд российских захватчиков попал под грузовик, в результате чего он съехал на обочину.
Мужчина сказал, что в районе инцидента постоянно продолжаются обстрелы российской авиации и артиллерии.
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Предыстория:
- Глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что враг ведет хаотические обстрелы по гражданской инфраструктуре, потому что "агонизирует" из-за значительных потерь в боях с Вооруженными силами.
- 19 марта российские войска обстреляли больницу, в результате чего прооперированных пациентов пришлось держать в коридорах при температуре +10С.
- 17 марта в результате сокрушительных авиаударов оккупантов по городу погиб в том числе и гражданин США.