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Чернигов: снаряд оккупантов подорвал машину, которая развозила людям воду

Денис КарловскийВоскресенье, 20 марта 2022, 18:41
Чернигов: снаряд оккупантов подорвал машину, которая развозила людям воду
Разбитый грузовик, на котором ехали погибшие черниговцы. Фото: Суспільне

В Чернигове в результате артиллерийского обстрела оккупантов погибли два человека, которые развозили на автомобиле питьевую воду жителям города.

Источник: "Суспільне" с комментарием очевидца, попросившего не называть его имени

Прямая речь очевидца: "Мирные люди, ехали прямо за водой. Набирали и развозили дальше людям.

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Двоих погибших мы отвезли к месту, где их будут хоронить. Двоих удалось спасти. Одного парня забрали успокоить, потому что там был его отец и, к сожалению, он погиб.

Что зависело от меня, я помогал. Не буду рассказывать, как именно пострадали люди, но очень сильно".

Детали: Очевидец говорит, что снаряд российских захватчиков попал под грузовик, в результате чего он съехал на обочину.

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Мужчина сказал, что в районе инцидента постоянно продолжаются обстрелы российской авиации и артиллерии.

Предыстория:

  • Глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что враг ведет хаотические обстрелы по гражданской инфраструктуре, потому что "агонизирует" из-за значительных потерь в боях с Вооруженными силами.
  • 19 марта российские войска обстреляли больницу, в результате чего прооперированных пациентов пришлось держать в коридорах при температуре +10С.
  • 17 марта в результате сокрушительных авиаударов оккупантов по городу погиб в том числе и гражданин США.

Темы: ЧерниговобстрелРосcиявойна
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