Кадиров біля українських бронемашин: Був я, не був — машина в мене
Неділя, 20 березня 2022, 20:37
Глава Чечні Рамзан Кадиров виклав відео, де позує біля нібито захопленої в Україні бронетехніки.
Джерело: Telegram Кадирова.
Дослівно: "Був я, не був — машина в мене. Це вже друге питання. На цій машині я буду заїжджати в Київ".
Деталі: Кадиров також помріяв про те, щоб захопити завод, який виробляє техніку, аби він працював на Росію.
Що передувало: 14 березня Кадиров стверджував, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожував, що вже може бути в столиці.
15 березня Рамзан опублікував відео на якому він вже перебуває у Чечні.
"Українська правда" перевірила за телефоном Кадирова і з'ясувала, що він не був в Україні у той час, коли було опубліковане ним відео нібито з Гостомеля.
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