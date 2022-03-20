Кадиров біля українських бронемашин: Був я, не був — машина в мене

Глава Чечні Рамзан Кадиров виклав відео, де позує біля нібито захопленої в Україні бронетехніки.

Джерело: Telegram Кадирова.

Дослівно: "Був я, не був — машина в мене. Це вже друге питання. На цій машині я буду заїжджати в Київ".

Деталі: Кадиров також помріяв про те, щоб захопити завод, який виробляє техніку, аби він працював на Росію.

Що передувало: 14 березня Кадиров стверджував, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожував, що вже може бути в столиці.

15 березня Рамзан опублікував відео на якому він вже перебуває у Чечні.

"Українська правда" перевірила за телефоном Кадирова і з'ясувала, що він не був в Україні у той час, коли було опубліковане ним відео нібито з Гостомеля.