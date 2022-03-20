Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кадиров біля українських бронемашин: Був я, не був — машина в мене

Неділя, 20 березня 2022, 19:37

Глава Чечні Рамзан Кадиров виклав відео, де позує біля нібито захопленої в Україні бронетехніки.

Джерело: Telegram Кадирова.

Дослівно: "Був я, не був — машина в мене. Це вже друге питання. На цій машині я буду заїжджати в Київ".

Реклама:

Деталі: Кадиров також помріяв про те, щоб захопити завод, який виробляє техніку, аби він працював на Росію. 

Що передувало: 14 березня Кадиров стверджував, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожував, що вже може бути в столиці.

15 березня Рамзан опублікував відео на якому він вже перебуває у Чечні.

ВІДЕО ДНЯ

"Українська правда" перевірила за телефоном Кадирова і з'ясувала, що він не був в Україні у той час, коли було опубліковане ним відео нібито з Гостомеля.

Теми: Кадироввійнатранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Кадиров
США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора "Артеку"
Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану
Британська розвідка розповіла, як Кадиров доводить свою лояльність Путіну
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: