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Кадыров возле украинских бронемашин: Был я, не был – машина у меня

Воскресенье, 20 марта 2022, 19:37

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, где позирует у якобы захваченной в Украине бронетехники.

Источник: Telegram Кадырова.

Дословно: "Был я, не был – машина у меня. Это уже второй вопрос. На этой машине я буду заезжать в Киев.

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Детали: Кадыров также помечтал о том, чтобы захватить завод, производящий технику, чтобы он работал на Россию.

Что предшествовало: 14 марта Кадыров утверждал, что был в Гостомеле под Киевом и угрожал, что уже может быть в столице.

15 марта Рамзан опубликовал видео, на котором он уже находится в Чечне.

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"Украинская правда" проверила по телефону Кадырова и выяснила, что он не был в Украине в то время, когда было опубликовано им видео якобы из Гостомеля.

Темы: Кадыроввойнатранспорт
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