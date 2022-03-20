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Рада може зібратись наступного тижня – Корнієнко

Денис КарловськийНеділя, 20 березня 2022, 23:48
Депутати на засіданні. фото: пресслужба вру

Народні депутати планують зібратися на позачергове засідання для ухвалення низки економічних законів.

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Корнієнка: "Нам для перемоги треба щодня, щохвилини відновлювати економіку, відновлювати роботу підприємств, перевозити їх, евакуювати.

Треба говорити про посівну, треба говорити про продовольчу безпеку. Це всі ті теми, які будуть обговорюватися на найближчих зустрічах парламенту.

Я відчуваю – не можу казати з міркувань безпек – що на наступному тижні парламент збереться і знову плідно попрацює. Принаймні, є всі, так би мовити, плани, щоби це відбулося.

У першу чергу, якщо казати про економічну складову, це та реформа, яку оголосив президент, і вже уряд її частково реалізував. Це реформа на митниці".

Деталі: За його словами, народні депутати мають розглянути законопроєкт, який дозволить митникам пришвидшити оформлення товарів, які конче необхідні для українських захисників та громадян.

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Довідково: Поки в Україні запроваджено воєнний стан, Рада збирається на позачергове засідання у дводенний строк.

Передісторія: 

  • Востаннє Рада збиралася за пленарне засідання 15 березня, на якому ухвалили низку економічних і податкові законів, а також продовжили воєнний стан ще на місяць.
  • 18 березня Кабінет Міністрів ухвалив постанови, які повинні допомогти українській митниці стати найшвидшою у світі. Реформа передбачає скасування ПДВ, акцизів та мита майже на всі товари.

Теми: Олександр Корнієнко Верховна РадазаконодавствоВоєнний стан
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