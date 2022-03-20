Рада може зібратись наступного тижня – Корнієнко

Народні депутати планують зібратися на позачергове засідання для ухвалення низки економічних законів.

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Корнієнка: "Нам для перемоги треба щодня, щохвилини відновлювати економіку, відновлювати роботу підприємств, перевозити їх, евакуювати.

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Треба говорити про посівну, треба говорити про продовольчу безпеку. Це всі ті теми, які будуть обговорюватися на найближчих зустрічах парламенту.

Я відчуваю – не можу казати з міркувань безпек – що на наступному тижні парламент збереться і знову плідно попрацює. Принаймні, є всі, так би мовити, плани, щоби це відбулося.

У першу чергу, якщо казати про економічну складову, це та реформа, яку оголосив президент, і вже уряд її частково реалізував. Це реформа на митниці".

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Деталі: За його словами, народні депутати мають розглянути законопроєкт, який дозволить митникам пришвидшити оформлення товарів, які конче необхідні для українських захисників та громадян.

Довідково: Поки в Україні запроваджено воєнний стан, Рада збирається на позачергове засідання у дводенний строк.

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