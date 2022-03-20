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Рада может собратся на следующей неделе – Корниенко

Денис КарловскийВоскресенье, 20 марта 2022, 23:48
Депутаты на заседании. фото: пресс-служба вру

Народные депутаты планируют собраться на внеочередное заседание для принятия ряда экономических законов.

Источник: первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире национального телемарафона

Прямая речь Корниенко: "Нам для победы нужно каждый день, ежеминутно восстанавливать экономику, возобновлять работу предприятий, перевозить их, эвакуировать.

Надо говорить о посевной, нужно говорить о продовольственной безопасности. Это все темы, которые будут обсуждаться на ближайших встречах парламента.

Я чувствую – не могу говорить из соображений безопасности – что на следующей неделе парламент соберется и снова плодотворно поработает. По крайней мере, есть все, так сказать, планы, чтобы это произошло.

В первую очередь, если говорить об экономической составляющей, это та реформа, которую объявил президент, и уже правительство ее частично реализовало. Это реформа на таможне".

Детали: По его словам, народные депутаты должны рассмотреть законопроект, который позволит таможенникам ускорить оформление товаров, необходимых для украинских защитников и граждан.

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Справка: Во время военного положения Рада собирается на внеочередное заседание в двухдневный срок.

Предыстория:

  • В последний раз Рада собиралась на пленарное заседание 15 марта, на котором приняли ряд экономических и налоговых законов, а также продлили дейстие военного положения еще на месяц.
  • 18 марта Кабинет Министров принял постановления, которые должны помочь украинской таможне стать самой быстрой в мире. Реформа предусматривает отмену НДС, акцизов и пошлин почти на все товары.

Темы: Александр Корниенко Верховная РадазаконодательствоВоенное положение
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