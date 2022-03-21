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Верещук до РФ: Ні про яку здачу Маріуполя не може йти мова. Відкрийте нам коридор

Роман КравецьПонеділок, 21 березня 2022, 00:14

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій офіційно відповіло на ультиматуми Росії про здачу Маріуполя. 

Джерело: Віцепрем’єрка та глава МінТОТ Ірина Верещук у коментарі "Українській правді"

Деталі: Міністерство оборони РФ звернулося з офіційним листом до України, де висуває ультиматум, щоб українські захисники склали зброю і покинули Маріуполь. Лише після того вони пропонують "евакуацію мирних жителів".

Пряма мова Верещук: "Там 8 сторінок з поверненням в історію та іншою маячнею. Вони такого ж листа направили в ООН, Міжнародний комітет червоного хреста та сподівалися, що міжнародні структури відреагують і почнуть тиснути на Україну. Цього не сталося. МКЧХ і ООН розуміють, що це маніпуляція Росії, і що це взяття в заручники людей". 

Деталі: Україна вимагає, щоб російські військові негайно відкрили коридор для мирних жителів, щоб отримати змогу вивезти їх з Маріуполя у Запоріжжя. 

Пряма мова: "Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів – відкрийте просто коридор". 

Ми повідомили ООН та МКЧХ. Тепер чекаємо на реакцію міжнародної спільноти. Це свідома маніпуляція і це реальне взяття в заручники людей". 

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Деталі: Верещук також обурюється, що Росія почала викрадати та вивозити наших людей з Маріуполя у РФ. 

Пряма мова: "Більше того, у нас є факти, що вони викрадають дітей з дитячих будинків і не дозволяють нам їх забрати.  Для розуміння: 350 дітей вони збираються насильно вивезти у напрямку Росії, не даючи нам їх забрати. 

Ми просимо чітко: дайте нам коридор і пишемо, у який інтернат їдемо і чому. Вони відразу ж забирають тих дітей у Росію. Це тероризм". 

Що було раніше: російське міністерство оборони поставило ультиматум українській владі, щоби до 5 ранку 21 березня мер міста Вадим Бойченко здав місто, а тоді російські окупанти нібито відкриють гуманітарні коридори для населення та роззброєних українських військових.

Теми: ВерещукМаріупольвійна
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