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Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор

Роман КравецВоскресенье, 20 марта 2022, 23:14

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий официально ответило на ультиматумы России о сдаче Мариуполя.

Источник: Вицепремьер и глава МинТОТ Ирина Верещук в комментарии "Украинской правде"

Детали: Министерство обороны РФ обратилось с официальным письмом в Украину, где выдвигает ультиматум, чтобы украинские защитники сложили оружие и покинули Мариуполь. Только после этого они предлагают "эвакуацию мирных жителей".

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Прямая речь Верещук: "Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет красного креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей".

Детали: Украина требует, чтобы российские военные немедленно открыли коридор для мирных жителей, чтобы получить возможность вывезти их из Мариуполя в Запорожье.

Прямая речь: "Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – откройте просто коридор".

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Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества. Это сознательная манипуляция и реальное взятие в заложники людей".

Детали: Верещук також возмущается тем, что Россия начала похищать и вывозить наших людей из Мариуполя в РФ.

Прямая речь: "Более того, у нас есть факты, что они похищают детей из детских домов и не позволяют нам их забрать.

Для понимания: 350 детей они собираются насильственно увезти в направлении России, не давая нам их забрать.
Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм".

Что было ранее: российское министерство обороны поставило ультиматум украинским властям, чтобы до 5 утра 21 марта мэр города Вадим Бойченко сдал город, а тогда российские оккупанті якобы откроют гуманитарные коридоры для населения и разоруженных украинских военных.

Темы: ВерещукМариупольвойна
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