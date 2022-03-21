Верещук к РФ: Ни о какой сдаче Мариуполя не может идти речь. Откройте нам коридор
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий официально ответило на ультиматумы России о сдаче Мариуполя.
Источник: Вицепремьер и глава МинТОТ Ирина Верещук в комментарии "Украинской правде"
Детали: Министерство обороны РФ обратилось с официальным письмом в Украину, где выдвигает ультиматум, чтобы украинские защитники сложили оружие и покинули Мариуполь. Только после этого они предлагают "эвакуацию мирных жителей".
Прямая речь Верещук: "Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет красного креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей".
Детали: Украина требует, чтобы российские военные немедленно открыли коридор для мирных жителей, чтобы получить возможность вывезти их из Мариуполя в Запорожье.
Прямая речь: "Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – откройте просто коридор".
Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества. Это сознательная манипуляция и реальное взятие в заложники людей".
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Детали: Верещук також возмущается тем, что Россия начала похищать и вывозить наших людей из Мариуполя в РФ.
Прямая речь: "Более того, у нас есть факты, что они похищают детей из детских домов и не позволяют нам их забрать.
Для понимания: 350 детей они собираются насильственно увезти в направлении России, не давая нам их забрать.
Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм".
Что было ранее: российское министерство обороны поставило ультиматум украинским властям, чтобы до 5 утра 21 марта мэр города Вадим Бойченко сдал город, а тогда российские оккупанті якобы откроют гуманитарные коридоры для населения и разоруженных украинских военных.