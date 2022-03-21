Ніч у регіонах: на півдні неспокійно, під Києвом постійні бої

У ніч на 21 березня під Києвом тривали бойові дії, в Одесі працювала протиповітряна оборона, під Миколаєвом обстріляли села, у Херсоні були автоматні постріли, також бої точилися навколо Чернігова та Сум, обстрілювали Харків, було два ракетних удари по Рівненській області.

Джерело: зведена інформація від голів обласних військових адміністрацій

Деталі: Київщина. Постійні бої в напрямку Житомирської траси. Макарівська громада під обстрілом ворога. Вночі обстріляли Петрушки, Шпитьки ДмитрівськоЇ громади, що спричинило пожежу приватних будинків.

Багато сіл у Бучанському районі в окупації, що наближає гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює села, немає можливості виїхати. Бої та обстріли в Гостомелі, Бучі, Ірпені.

У Броварському районі на території трьох громад – ворожа техніка, періодичні хаотичні обстріли.

Славутич – відрізаний від постачання.

Київ: У Подільському районі столиці сталося кілька вибухів, розтрощило ТРЦ, є загиблі.

Одеса. Ніч – відносно спокійна, вранці – повітряна тривога, працювала ППО.

Миколаївщина. У місті була повітряна тривога. Протягом доби – обстріли сіл поблизу міста. Попередньо 3 легко поранених. Продовжується бої. Частина населенних пунктів знаходиться без електропостачання та тепла.

Херсонщина. Тривають сильні вибухи в районах області поблизу Миколаївщини. Вночі також у Херсоні були автоматні постріли. Подробиці уточнюються.

Чернігівщина. Бої навколо Чернігова. Періодично росіяни обстрілювали околиці міста. У всьому Чернігові вже майже два тижні немає світла, води, тепла. Практично ніде у місті немає зв’язку, більша частина — без газу.

Сумщина. Всю ніч тривали обстріли передмістя Сум. Близько 4 ранку внаслідок обстрілів пошкодили ємності з аміаком на заводі "Хімпром". Стався витік. Радіус ураження був близько 2,5 кілометрів (аварію вже ліквідували – УП).

Харківщина. Вночі активізувалися обстріли житлових кварталів Харкова. По області тривають бойові дії в напрямку Ізюму. Гуманітарні вантажі напередодні доставили до Малої Рогані, але зник зв'язок з 6 людьми з колони, які виїхали на Вовчанськ, це тимчасово непідконтрольна ЗСУ територія.

Рівненщина. Два ракетних удари. Працює відповідна комісія. За попередньою інформацією, є поранені та людські втрати.

Запорізька область. Без змін. Вночі було тихо. Область продовжує приймати колони біженців із Маріуполя

Донеччина. Мар'їнка, Очеретине, Авдіївка – постійні обстріли, авіаудар. По Мар'їнці знову – активні спроби прориву. Безуспішні.

Маріуполь – без змін. Колона з автобусів 21 березня вирушить із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати людей із Бердянська (тих, хто доїхав туди з Маріуполя самотужки).

Луганщина. Вночі обстрілювали Новодружеськ, Лисичанськ та Рубіжне. За минулу добу близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Кіровоградська область. Відносно спокійно. Вранці була одна тривога.

Полтаващина. Повітряні тривоги вночі та зранку

Волинь, Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницька область, Вінничина, Житомирщина – спокійно попри повітряні тривоги.

Черкаси, Чернівці, Дніпропетровська область – ситуація спокійна.