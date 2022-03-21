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Ночь в регионах: на юге неспокойно, под Киевом постоянные бои

Елена РощинаПонедельник, 21 марта 2022, 09:10
Луганщина, последствия обстрелов, фото ГСЧС

В ночь на 21 марта под Киевом продолжались боевые действия, в Одессе работала противовоздушная оборона, под Николаевом обстреляли села, в Херсоне были автоматные выстрелы, также бои шли вокруг Чернигова и Сум, обстреливали Харьков, было два ракетных удара по Ровенской области.

Источник: сводная информация от глав областных военных администраций

Детали: Киевщина. Постоянные бои в направлении Житомирской трассы. Макаровская община под обстрелом врага. Ночью обстреляли Петрушки, Шпытьки Дмитровской общины, что повлекло за собой пожар частных домов.

Многие села в Бучанском районе в оккупации, что приближает гуманитарную катастрофу. Враг обстреливает села, нет возможности уехать. Бои и обстрелы в Гостомеле, Буче, Ирпене.

В Броварском районе на территории трех общин – вражеская техника, периодические хаотические обстрелы.

Славутич – отрезан от снабжения.

Киев: В Подольском районе столицы произошло несколько взрывов, разгромило ТРЦ, есть погибшие.

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Одесса. Ночь – относительно спокойная, утром – воздушная тревога, работала ПВО.

Николаевщина. В городе была воздушная тревога. В течение суток – обстрелы сел вблизи города. Предварительно 3 легко раненых. Продолжаются бои. Часть населенных пунктов находятся без электроснабжения и тепла.

Херсонщина. Продолжаются сильные взрывы в районах области близ Николаевской области. Ночью в Херсоне были автоматные выстрелы. Подробности уточняются.

Черниговская область. Бои вокруг Чернигова. Периодически россияне обстреливали окрестности города. Во всем Чернигове почти две недели нет света, воды, тепла. Практически нигде в городе нет связи, большая часть без газа.

Сумщина. Всю ночь продолжались обстрелы пригорода Сум. Около 4 утра в результате обстрелов повредили емкости с аммиаком на заводе "Химпром". Произошла утечка. Радиус поражения был около 2,5 километров (аварию уже ликвидировали – УП).

Харьковская область. Ночью активизировались обстрелы жилых кварталов Харькова. По области продолжаются боевые действия в направлении Изюма. Гуманитарные грузы накануне доставили в Малую Рогань, но пропала связь с 6 людьми из колонны, выехавшими на Волчанск, это временно неподконтрольная ВСУ территория.

Ровенская область. Два ракетных удара. Работает соответствующая комиссия. По предварительной информации, есть раненые и человеческие потери.

Запорожская область. Без изменений. Ночью было тихо. Область продолжает принимать колонны беженцев из Мариуполя.

Донецкая область:. Марьинка, Очеретино, Авдеевка – постоянные обстрелы, авиаудар. По Марьинке снова – активные попытки прорыва. Безуспешные.

Мариуполь – без изменений. Колонна из автобусов 21 марта отправится из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать из Бердянска людей, которые доехали туда из Мариуполя самостоятельно.

Луганская область. Ночью обстреливали Новодружеск, Лисичанск и Рубежное. За прошедшие сутки около 20 поврежденных или разрушенных объектов, из которых 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

Кировоградская область. Относительно спокойно. Утром была одна тревога.

Полтавская область. Воздушные тревоги ночью и утром

Волынь, Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкая область, Винничина, Житомирщина – спокойно, несмотря на воздушные тревоги.

Черкассы, Черновцы, Днепропетровская область – ситуация спокойная.

Темы: войнаОдессаНиколаевКиевская область
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