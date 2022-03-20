Данілов застеріг білоруських солдатів: Хто перетне кордон з Україною, буде знищений

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українські захисники будуть знищувати всіх солдатів армії Білорусі, які перетнуть кордон з Україною.

Джерело: пресслужба РНБО

Дослівно: "Якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений.

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Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише Путіну.

Президент РФ примушує Олександра Лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але той розуміє, що це буде крахом для Білорусі".

Деталі: Данілов додав, що Росія вже використовує територію Білорусі для підтримки своєї агресії проти України, але хоче втягнути білорусів у війну ще більше.

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Данілов сказав, що "рашизм", на який не звертали увагу понад 20 років, призвів до початку Третьої світової війни. І він закликав бізнес європейських країн не фінансувати збройну агресію, а відмовитися взагалі від будь-якої співпраці з РФ і не сплачувати податки до країни, яка коїть масові вбивства мирних людей.

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