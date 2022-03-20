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Данілов застеріг білоруських солдатів: Хто перетне кордон з Україною, буде знищений

Денис КарловськийНеділя, 20 березня 2022, 21:57
Олексій Данілов. Фото: пресслужба РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українські захисники будуть знищувати всіх солдатів армії Білорусі, які перетнуть кордон з Україною.

Джерело: пресслужба РНБО

Дослівно: "Якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений.

Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише Путіну.

Президент РФ примушує Олександра Лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але той розуміє, що це буде крахом для Білорусі".

Деталі: Данілов додав, що Росія вже використовує територію Білорусі для підтримки своєї агресії проти України, але хоче втягнути білорусів у війну ще більше.

Данілов сказав, що "рашизм", на який не звертали увагу понад 20 років, призвів до початку Третьої світової війни. І він закликав бізнес європейських країн не фінансувати збройну агресію, а відмовитися взагалі від будь-якої співпраці з РФ і не сплачувати податки до країни, яка коїть масові вбивства мирних людей.

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Передісторія: 

  • 20 березня зранку Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що існує велика ймовірність залучення білоруських військ до російської війни проти України. Співрозмовники "УП" у силових відомствах підтвердили такі дані української розвідки, але запевнили, що білоруські військові не мають досвіду ведення бойових дій і мають низький бойовий дух.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.
  • 12 березня у Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, і водночас заперечували, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ, перекидання військ називали "ротацією". 
  • Журналісти та активісти постійно фіксують переміщення військової техніки по території Білорусі. Мова йде, як про БМП та танки, так і про вантажівки із ракетами "Іскандер".
  • 17 березня повідомлялося, що над Мінськом увесь вечір відбуваються навчальні польоти гелікоптерів Міністерства надзвичайних ситуацій та Військово-повітряних сил Республіки Білорусь. Пілоти відпрацьовували не лише польоти, а й імітацію стрільби.

Теми: БілорусьвійнаДаніловЛукашенко
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