В Москве вручили ноту протеста послу США: "Отношения на грани разрыва"
Министерство иностранных дел РФ вручило ноту протеста послу США в России Джону Салливану из-за высказываний американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
Источник: пресс-служба МИД РФ
Дословно: "Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля такого ранга, ставят российско-американские отношения на грани разрыва.
Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор".
Детали: Салливану вручили ноту протеста и объявили о демарше.
Также в МИД РФ повторили американскому послу безосновательные обвинения, что российским дипломатам якобы мешают работать в Вашингтоне, и требовали прекратить провокации.
Предыстория:
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