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В Москве вручили ноту протеста послу США: "Отношения на грани разрыва"

Денис КарловскийПонедельник, 21 марта 2022, 16:48
Посол США в РФ Джон Салливан (слева) и российский президент Владимир Путин (справа). Фото: getty images

Министерство иностранных дел РФ вручило ноту протеста послу США в России Джону Салливану из-за высказываний американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

Источник: пресс-служба МИД РФ

Дословно: "Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля такого ранга, ставят российско-американские отношения на грани разрыва.

Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор".

Детали: Салливану вручили ноту протеста и объявили о демарше.

Также в МИД РФ повторили американскому послу безосновательные обвинения, что российским дипломатам якобы мешают работать в Вашингтоне, и требовали прекратить провокации.

Предыстория:

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  • 16 марта Байден в ходе импровизированного общения с журналистами в кулуарах назвал Путина "военным преступником". Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие высказывания "неприемлемыми".
  • На следующий день по случаю празднования Дня святого Патрика Байден сказал, что Россию возглавляет "кровавый диктатор и чистый головорез" Путин.
  • В марте 2021 года Байден назвал Путина "убийцей" и пообещал, что он заплатит за вмешательство России в американские выборы. Сам Путин отреагировал детской скороговоркой: "кто обзывается - тот сам так называется".
  • 16 июня 2021 года в Женеве после встречи Путина с Байденом, российский президент сказал, что Байден объяснил ему суть своих резких обвинений.

Темы: РосcияСШАдипломатические отношенияБайден
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