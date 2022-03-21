УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн ​​долларов

"Украинской правде" стали известны детали выезда Игоря и Григория Суркисов за пределы Украины, и имена пассажиров их автомобилей, в начале полномасштабного вторжения России.

Источник: источники УП в правоохранительных органах

Детали: Как свидетельствует оказавшийся в распоряжении УП документ пограничников, Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00.

Собеседники УП в ГПСУ сказали, что Суркисы уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные деньги 17,6 миллионов долларов.

Народный депутат Григорий Суркис выехал на автомобиль Mercedez-Benz ML-500. Рыночная стоимость такого авто достигает 100 тысяч долларов без растаможки (более 2,8 млн. гривен). Его пассажирами были Кулешов Никита (2002 года рождения), Кострыкина Зоя (1961 года рождения), Алексей Борисов (1993 г.р.) и Шевчук Дана (1996 г.р.).

Алексей Борисов (28 лет) и Кулешов Никита (20 лет), пересекшие границу в автомобиле с Григорием Суркисом, являются его внуками, как выяснила УП со страниц мужчин в соцсетях. Во время военного состояния их выезд за границу должен был быть ограничен, ведь они подлежат военному учету, согласно указу президента об общей мобилизации.

Пересечение границы они произвели через пункт "Вилок", расположенный в Береговском районе Закарпатской области.

Младший брат Игорь Суркис уехал в бронированной машине Maybach S650 с Ольгой Романовой (гражданкой РФ), Суркисом Вячеславом и Суркис Яной. Рыночная стоимость такого авто составляет около 700 тысяч долларов без растаможки (более 20,5 млн. гривен).

Пересечение границы Суркисов регистрировал тот же наряд пограничников и таможенников, которые оформляли пересечение границы Анастасии Котвицкой, жены соратника бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Котвицкая могла вывезти в чемоданах более 30 миллионов долларов наличных без декларирования.

Напомним: Во время военного положения Государственная пограничная служба ограничила выезд заграницу мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Что было раньше: Источники УП в бизнес-кругах подтвердили, что Суркисы покинули пределы Украины в начале полномасштабного вторжения России в Украину.