Верещук: У Мелітополі росіяни викрали трьох громадян Ізраїлю

У Мелітополі у понеділок російські військові викрали трьох громадян Ізраїлю: Тетяну Кумок та її батьків – Віру та Михайла Кумок.

Джерело: Віцепрем’єрка та глава МінТОТ Ірина Верещук на Facebook.

Пряма мова: "Я завжди вважала, що якраз ізраїльтянам не треба пояснювати: що таке війна, коли бомблять житлові квартали, коли обстрілюють гуманітарні колони, коли не пускають вантаж з водою та ліками до взятих в облогу міст, або коли просто викрадають цивільних як у даному випадку з ізраїльською сім’єю в Мелітополі.

А якщо Ізраїль все це розуміє, чому опосередковано підтримує росіян? (...)

Тут не варто приховувати: українські євреї та інші українці розчаровані позицією та тональністю Ізраїлю в питанні українсько-російської війни".

Що було раніше: російські військові вранці 21 березня викрали у Мелітополі декількох представників місцевого медіахолдингу, у тому числі сім'ю Кумків. Згодом вдень їх усіх відпустили.

Нагадаємо, Євросоюз, на відміну від Ізраїлю, відкрив кордони для біженців з України.

15 березня уряд Ізраїлю зупинив дію безвізу для українських громадян та запровадив обов'язкову реєстрацію через електронну систему моніторингу, попри збільшення кількості вимушених переселенців з України за кордоном.