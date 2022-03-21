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Верещук: В Мелитополе россияне похитили троих граждан Израиля

Понедельник, 21 марта 2022, 20:22

В Мелитополе в понедельник российские военные похитили трех граждан Израиля: Татьяну Кумок и ее родителей – Веру и Михаила Кумок.

Источник: Вицепремьер и глава МинТОТ Ирина Верещук на Facebook.

Прямая речь: "Я всегда считала, что как раз израильтянам не нужно объяснять: что такое война, когда бомбят жилые кварталы, когда обстреливают гуманитарные колонны, когда не пускают груз с водой и лекарствами во все осадные города, или когда просто похищают гражданских, как в данном случае с израильской семьей в Мелитополе.

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А если Израиль все это понимает, почему косвенно поддерживает россиян? (...)

Здесь не следует скрывать: украинские евреи и другие украинцы разочарованы позицией и тональностью Израиля в вопросе украинско-российской войны".

Что было раньше: российские военные утром 21 марта похитили в Мелитополе нескольких представителей местного медиахолдинга, в том числе семью Кумков. Позже днем их всех отпустили.

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Напомним, Евросоюз в отличие от Израиля, открыл границы для беженцев из Украины.

15 марта правительство Израиля приостановило действие безвиза для украинских граждан и ввело обязательную регистрацию через электронную систему мониторинга, несмотря на увеличение количества вынужденных переселенцев из Украины за рубежом.

Темы: ИзраильМелитопольвойна
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