Верещук: В Мелитополе россияне похитили троих граждан Израиля

В Мелитополе в понедельник российские военные похитили трех граждан Израиля: Татьяну Кумок и ее родителей – Веру и Михаила Кумок.

Источник: Вицепремьер и глава МинТОТ Ирина Верещук на Facebook.

Прямая речь: "Я всегда считала, что как раз израильтянам не нужно объяснять: что такое война, когда бомбят жилые кварталы, когда обстреливают гуманитарные колонны, когда не пускают груз с водой и лекарствами во все осадные города, или когда просто похищают гражданских, как в данном случае с израильской семьей в Мелитополе.

А если Израиль все это понимает, почему косвенно поддерживает россиян? (...)

Здесь не следует скрывать: украинские евреи и другие украинцы разочарованы позицией и тональностью Израиля в вопросе украинско-российской войны".

Что было раньше: российские военные утром 21 марта похитили в Мелитополе нескольких представителей местного медиахолдинга, в том числе семью Кумков. Позже днем их всех отпустили.

Напомним, Евросоюз в отличие от Израиля, открыл границы для беженцев из Украины.

15 марта правительство Израиля приостановило действие безвиза для украинских граждан и ввело обязательную регистрацию через электронную систему мониторинга, несмотря на увеличение количества вынужденных переселенцев из Украины за рубежом.