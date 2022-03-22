Президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами ще 105 захисників України, з них 7 – посмертно.

Джерело: указ президента №157/2022 від 22 березня

Деталі: Зокрема, за "особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджений підполковник Віктор Скатерний, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня – підполковник Дмитро Васильєв та полковник Олег Гончарук.

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Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджені 24 захисники, з них однин посмертно.

Також українських героїв відзначили орденами "За мужність" ІІ ступеню, "За мужність" ІІІ ступеню, орденом Данила Галицького, медаллю "За військову службу Україні" та медаллю "Захиснику Вітчизни".

З поіменним списком героїв-захисників можна ознайомитись тут.

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