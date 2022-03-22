Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський нагородив державними нагородами ще 105 захисників

Ірина БалачукВівторок, 22 березня 2022, 09:46
Зеленський нагородив державними нагородами ще 105 захисників
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами ще 105 захисників України, з них 7 – посмертно.     

Джерело: указ президента №157/2022 від 22 березня

Деталі: Зокрема, за "особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджений підполковник Віктор Скатерний, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня – підполковник Дмитро Васильєв та полковник Олег Гончарук.

Реклама:

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджені 24 захисники, з них однин посмертно.

Також українських героїв відзначили орденами "За мужність" ІІ ступеню, "За мужність" ІІІ ступеню, орденом Данила Галицького, медаллю "За військову службу Україні" та медаллю "Захиснику Вітчизни".

З поіменним списком героїв-захисників можна ознайомитись тут.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: ЗеленськийУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Новація для школярів та партія "медеваків": звернення Зеленського
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: