Зеленський нагородив державними нагородами ще 105 захисників
Президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами ще 105 захисників України, з них 7 – посмертно.
Джерело: указ президента №157/2022 від 22 березня
Деталі: Зокрема, за "особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджений підполковник Віктор Скатерний, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня – підполковник Дмитро Васильєв та полковник Олег Гончарук.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджені 24 захисники, з них однин посмертно.
Також українських героїв відзначили орденами "За мужність" ІІ ступеню, "За мужність" ІІІ ступеню, орденом Данила Галицького, медаллю "За військову службу Україні" та медаллю "Захиснику Вітчизни".
З поіменним списком героїв-захисників можна ознайомитись тут.
Передісторія:
- 13 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що відзначив державними нагородами 106 військовослужбовців ЗСУ, які мужньо проявили себе у боях за незалежність України: 17 з них – посмертно.
- 18 березня Зеленський повідомив, що відзначив державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних Сил.
- 19 березня президент України зустрівся з бійцями КОРДу, яким вручив державні нагороди.