Зеленский наградил государственными наградами еще 105 защитников
Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 105 защитников Украины, из них 7 – посмертно.
Источник: указ президента №157/2022 от 22 марта
Детали: В частности, за "личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" орденом Богдана Хмельницкого I степени награжден подполковник Виктор Скатерный, орденом Богдана Хмельницкого II степени – подполковник Дмитрий Васильев и полковник Олег Гончарук.
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены 24 защитника, из них один посмертно.
Также украинских героев наградили орденами "За мужество" ІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, орденом Даниила Галицкого, медалью "За военную службу Украине" и медалью "Защитнику Отчизны".
С поименным списком героев-защитников можно ознакомиться здесь.
Предыстория:
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- 13 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отметил государственными наградами 106 военнослужащих ВСУ, мужественно проявивших себя в боях за независимость Украины: 17 из них – посмертно.
- 18 марта Зеленский сообщил, что отметил государственными наградами 138 военнослужащих Вооруженных Сил.
- 19 марта президент Украины встретился с бойцами КОРД, которым вручил государственные награды.