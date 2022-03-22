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Медведчука шукають у багатьох містах. Немає даних, що він перетнув кордон – Венедіктова

Роман КравецьВівторок, 22 березня 2022, 11:10

В Офісі генерального прокурора є кілька оперативних версій, де може ховатися нардеп Віктор Медведчук. Всі вони відпрацьовуються.

Джерело: Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в інтерв’ю "Українській правді", яке вийшло на нашому каналі у YouTube

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Пряма мова: "Де він може бути? Є кілька оперативних версій. Сказати, що ми думаємо, що він десь в Москві і ми не доберемося до нього – я так не можу. Ми їх відпрацьовуємо.

Щоб ви розуміли, у генеральної прокуратури немає ні оперів, ні слідства, тому ми координуємо цю діяльність і тримаємо на пульсі".

Деталі: УП запитувала Венедіктову, чи правда, що для пошуку Медведчука  створена спеціальна група працівників СБУ та генпрокуратури, яка проводила вже обшуки, зокрема, на Закарпатті.  

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Пряма мова генпрокурора: "Це конфіденційна інформація. Я не можу озвучувати цю інформацію.

Слідчі дії тривають. Можу лише частково підтвердити вашу інформацію про те, що є група людей, які розшукують і проводять слідчі дії. Обшуки проходять у багатьох містах, не буду казати де".

Деталі: УП запитувала, як Медведчуку вдалося втекти з-під домашнього арешту. 

Пряма мова: "Одна із версій мені відома. Ми її перевіряємо у межах кримінального провадження. Щоб ні на кого не показувати пальцем поки у нас йде війна – ми теж працюватимемо з цим.

Як тільки у мене буде результат і люди, які реально винні у тому, що він утік – я це розкажу". 

Деталі: Ми також уточнили, чи у ОГП є дані, що нардеп перетнув державний кордон. 

Пряма мова: "Ні. Якщо він перетнув кордон, це, звичайно, був незаконний перетин. Тому офіційних даних, що він перетнув кордон у нас немає. Їх не могло і бути, тому що це історія поза законом".

Що передувало: УП раніше повідомляла, що позшуком підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука займається посилена група силовиків, втікач може переховуватися в колег із партії "Опозиційна платформа – За життя".

Теми: ВенедіктоваГенпрокуратураМедведчук
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