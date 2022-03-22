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Медведчука ищут во многих городах. Нет данных, что он пересек границу – Венедиктова

Роман КравецВторник, 22 марта 2022, 11:10

В Офисе генерального прокурора есть несколько оперативных версий, где может скрываться нардеп Виктор Медведчук. Все они отрабатываются.

Источник: Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью "Украинской правде", которое вышло на YouTube

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Прямая речь: "Где он может быть? Есть несколько оперативных версий. Сказать, что мы думаем, что он где-нибудь в Москве и мы не доберемся до него – я так не могу. Мы их отрабатываем.

Чтобы вы понимали, у генеральной прокуратуры нет ни оперов, ни следствия, поэтому мы координируем эту деятельность и держим на пульсе".

Детали: УП спрашивала Венедиктову, правда ли, что для поиска Медведчука создана специальная группа работников СБУ и генпрокуратуры, которая уже проводила обыски, в частности, на Закарпатье.

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Прямая речь генпрокурора: "Это конфиденциальная информация. Я не могу озвучивать эту информацию. Следственные действия продолжаются.

Могу частично подтвердить вашу информацию о том, что есть группа людей, которые разыскивают и проводят следственные действия. Обыски проходят во многих городах, не буду говорить где".

Детали: УП спрашивала, как Медведчуку удалось скрыться из-под домашнего ареста.

Прямая речь: "Одна из версий мне известна. Мы ее проверяем в рамках уголовного производства. Чтобы ни на кого не показывать пальцем, пока у нас идет война – мы тоже будем работать с этим.

Как только у меня будет результат и люди, реально виноватые в том, что он сбежал – я это расскажу".

Детали: Мы также уточнили, есть ли у ОГП данные, что нардеп пересек государственную границу.

"Нет. Если он пересек границу, это было незаконное пересечение. Поэтому официальных данных, когда он пересек границу у нас нет. Их не могло и быть, потому что это история вне закона".

Что было ранее: УП сообщала, что розыском подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука занимается усиленная группа силовиков, беглец может скрываться у коллег из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Темы: ВенедиктоваГенпрокуратураМедведчук
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