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Генпрокурор: У шістьох депутатів можуть з’явитися проблеми через те, хто і як поїхав з України

Роман КравецьВівторок, 22 березня 2022, 11:49

Офіс генерального прокурора проводить моніторинг щодо топових чиновників, які залишили України. 

Джерело: Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в інтерв’ю "Українській правді", яке вийшло на YouTube

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Пряма мова: "Ми з перших днів моніторимо (хто виїхав – УП). У мене є такий проєкт під кодовою назвою "мотлох".  

Це депутати, міністерський і замміністерський корпус, судді, правоохоронці, прокурори.  У нас немає ресурсу всіх відслідковувати, але топовий рівень дивимося".

Деталі: Генпрокурор повідомила, що серед депутатів є випадки, що вони перетинали кордон на більш-менш законних підставах через немобілізаційний вік. Однак справи відкриваються не тільки щодо того, яким чином виїжджають топові посадовців, але й щодо того, що вони вивозять із собою. 

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Пряма мова Венедіктової: "У нас такий кейсів, де ми можемо серйозно добігти – шість осіб. Там перспектива може бути". 

Що передувало: відомо, що близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за кордоном.

Теми: ВенедіктоваВерховна РадавійнаСуркіс
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