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Генпрокурор: У 6 депутатов могут появиться проблемы из-за того, кто и как уехал из Украины

Роман КравецВторник, 22 марта 2022, 11:49

Офис генерального прокурора проводит мониторинг топовых чиновников, которые покинули Украину.

Источник: Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью "Украинской правде", которое вышло на YouTube

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Прямая речь: "Мы с первых дней мониторим (кто выехал – УП). У меня есть такой проект под кодовым названием "хлам". Это депутаты, министерский и замминистерский корпус, судьи, правоохранители, прокуроры. У нас нет ресурса всех отслеживать, но топовый уровень смотрим".

Детали: Генпрокурор сообщила, что среди депутатов есть случаи, когда они пересекали границу на более-менее законных основаниях из-за немобилизационного возраста. Однако дела возбуждаются не только по поводу того, каким образом выезжают топовые чиновников, но и по поводу того, что они вывозят с собой.

УП уточнила, скольким депутатам могут объявить подозрение в будущем.

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Прямая речь Венедиктовой: "У нас таких кейсов, где мы можем серьезно добежать – шесть человек. Там может быть перспектива".

Что было ранее: Около 20 украинских народных депутатов в настоящее время находятся за границей.

Темы: ВенедиктоваВерховная РадавойнаСуркис
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