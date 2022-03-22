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Венедіктова про справу Порошенка: Розслідування триває

Вівторок, 22 березня 2022, 14:41

Офіс генерального прокурора продовжує розслідувати вугільну справу, у якій фігурує п’ятий президент Петро Порошенко. Однак, динаміка розслідування значно впала через війну. 

Джерело: Генпрокурор України Ірина Венедіктова в інтерв’ю УП, яке вийшло на YouTube

Деталі: УП запитувала Венедіктову, чи через війну справа Порошенка "померла". 

Пряма мова: "Слухайте, всі живуть і справи живуть теж. Сьогодні такий момент, що Петро Олексійович нікуди не подінеться. У нього мобілізаційний вік, виїхати він не зможе. 

Тому я не вважаю за потребу зараз піднімати якісь політичні питання. У нас зараз є ворог, яким треба займатися".

"Справа вугільна у стані розслідування і вона нікуди не зникла. Динаміка розслідування звичайно ж знизилася, тому що всі ресурси людські кинуті на воєнні злочини".

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Що передувало: У січні Печерський суд столиці обрав запобіжний захід Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді. Термін дії обов'язків закінчився 19 березня 2022 року. 

Теми: ПорошенкоГенпрокуратураВенедіктова
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