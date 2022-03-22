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Венедиктова о деле Порошенко: Расследование продолжается

Вторник, 22 марта 2022, 13:41

Офис генерального прокурора продолжает расследовать угольное дело, в котором фигурирует пятый президент Петр Порошенко. Однако, динамика расследования значительно упала из-за войны войны.

Источник: Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью УП, которое вышло на YouTube

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Детали: УП спрашивала Венедиктову, или из-за войны дело Порошенко "умерло".

Прямая речь: "Слушайте, все живут и дела живут тоже. Сегодня такой момент, что Петр Алексеевич никуда не денется. У него мобилизационный возраст, уехать он не сможет".

Поэтому я не считаю необходимости сейчас поднимать какие-либо политические вопросы. У нас сейчас есть враг, которым нужно заниматься.

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"Дело угольное в состоянии расследования и оно никуда не исчезло. Динамика расследования конечно же снизилась, потому что все ресурсы человеческие брошены на военные преступления".

Что было ранее: В январеПечерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене. Срок действия обязанностей истек 19 марта 2022 года. 

Темы: ПорошенкоГенпрокуратураВенедиктова
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