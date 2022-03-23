Полиция возобновляет работу в Ирпене под Киевом
Среда, 23 марта 2022, 09:38
Национальная полиция возобновляет свою работу в городе Ирпень под Киевом.
Источник: полиция в Telegram
Дословно полиция: "Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы выполнять свои полицейские функции.
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Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас – помощь и эвакуация мирных жителей, которые еще остаются в Ирпене".
Детали: Также спецназовцы взаимодействуют с украинскими военными и помогают возобновить работу местных властей в городе.
В то же время сообщается, что российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень.
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Предыстория:
- 13 марта городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что 70% города Ирпень Киевской области находится под контролем Украины. За 30% продолжаются бои.
- 8 марта мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что оккупанты, угрожая, предложили ему сдать город.
- 6 марта российские войска обстреляли из минометов жителей Ирпеня, пытавшихся эвакуироваться, погибла семья.
- Поселки Ворзель, Гостомель, города Буча и Ирпень, села Забучье и Михайловка-Рубежовка с начала марта были захвачены войсками РФ, которые не разрешали местным жителям выходить из дома. Оккупанты обстреливали жилые дома из разных видов оружия.