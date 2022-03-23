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Полиция возобновляет работу в Ирпене под Киевом

Ирина БалачукСреда, 23 марта 2022, 10:38
Фото полиции из Telegram

Национальная полиция возобновляет свою работу в городе Ирпень под Киевом.

Источник: полиция в Telegram

Дословно полиция: "Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы выполнять свои полицейские функции.

Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас – помощь и эвакуация мирных жителей, которые еще остаются в Ирпене". 

 
Фото  полиции из Telegram

Детали: Также спецназовцы взаимодействуют с украинскими военными и помогают возобновить работу местных властей в городе. 

 
Фото  полиции из Telegram

В то же время сообщается, что российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень.

Предыстория: 

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  • 13 марта городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что 70% города Ирпень Киевской области находится под контролем Украины. За 30% продолжаются бои.
  • 8 марта мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что оккупанты, угрожая, предложили ему сдать город.
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  • Поселки Ворзель, Гостомель, города Буча и Ирпень, села Забучье и Михайловка-Рубежовка с начала марта были захвачены войсками РФ, которые не разрешали местным жителям выходить из дома. Оккупанты обстреливали жилые дома из разных видов оружия.

Темы: Киевская областьвойнаполиция
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