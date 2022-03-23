Полиция возобновляет работу в Ирпене под Киевом

Национальная полиция возобновляет свою работу в городе Ирпень под Киевом.

Источник: полиция в Telegram

Дословно полиция: "Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы выполнять свои полицейские функции.

Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас – помощь и эвакуация мирных жителей, которые еще остаются в Ирпене".

Фото полиции из Telegram

Детали: Также спецназовцы взаимодействуют с украинскими военными и помогают возобновить работу местных властей в городе.

Фото полиции из Telegram

В то же время сообщается, что российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень.

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