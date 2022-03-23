У Кремлі запевняють, що не вбивають українських цивільних, а "допомагають" їм

вбиті окупантами люди, які стояли в черзі за хлібом

За словами Кремля, російські військові не стріляють в українських цивільних, а допомагають їм.

Джерело: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує "РИА Новости"

Деталі: Пєсков повідомив, що "не вірить" Генпрокуратурі з приводу інформації, що росіяни вбивають мирних людей.

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Він знову вигадав історію про "українських націоналістів", які використовують мирних жителів міст як "живий щит".

Як доказ у Путіна наводять "покази" викрадених у Росію українців.

Пряма мова Пєскова: "Росія не вірить генпрокуратурі України.

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Російські військові не стріляють у цивільних, не завдають по них ударів, а допомагають їм".

Чому це важливо: Те, що росіяни цілеспрямовано стріляють у мирних жителів, бачить увесь світ. Є десятки та сотні доказів, коли окупанти цілеспрямовано стріляють у людей, дітей, приватні сектори.

Наприклад, російські військові розстріляли з автоматичної зброї два легкові автомобілі з мирними жителями.

За 28 днів війни російські окупанти вбили 121 дитину.

У місті Кремінна окупанти розстріляли впритул з танка будинок для людей похилого віку, внаслідок чого загинули 56 людей.

Через артилерійські обстріли російських окупантів по центру Києва в дитячій лікарні "Охматдит" повідомили про 1 загиблу дитину, а двоє дітей та ще двоє дорослих отримали поранення.