Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі запевняють, що не вбивають українських цивільних, а "допомагають" їм

Роман ПетренкоСереда, 23 березня 2022, 12:42
вбиті окупантами люди, які стояли в черзі за хлібом

За словами Кремля, російські військові не стріляють в українських цивільних, а допомагають їм.

Джерело: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує "РИА Новости"

Деталі: Пєсков повідомив, що "не вірить" Генпрокуратурі з приводу інформації, що росіяни вбивають мирних людей.

Він знову вигадав історію про "українських націоналістів", які використовують мирних жителів міст як "живий щит".

Як доказ у Путіна наводять "покази" викрадених у Росію українців.

 

Пряма мова Пєскова: "Росія не вірить генпрокуратурі України.

Російські військові не стріляють у цивільних, не завдають по них ударів, а допомагають їм".

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: Те, що росіяни цілеспрямовано стріляють у мирних жителів, бачить увесь світ. Є десятки та сотні доказів, коли окупанти цілеспрямовано стріляють у людей, дітей, приватні сектори.

Наприклад, російські військові розстріляли з автоматичної зброї два легкові автомобілі з мирними жителями.

 

За 28 днів війни російські окупанти вбили 121 дитину.

У місті Кремінна окупанти розстріляли впритул з танка будинок для людей похилого віку, внаслідок чого загинули 56 людей.

Через артилерійські обстріли російських окупантів по центру Києва в дитячій лікарні "Охматдит" повідомили про 1 загиблу дитину, а двоє дітей та ще двоє дорослих отримали поранення.

Теми: ПутінвбивствовійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Маріуполю потрібна повна евакуація: це близько 160 тисяч людей – мер

У Кремлі кажуть, що зустрічі Путіна та Зеленського після переговорів у Стамбулі очікувати не варто

карта Пожеж у Чорнобильській зоні наразі немає – ДСНС

Ворог стягує сили для відновлення наступу - зведення Генштабу

Ніч у регіонах: бої на Херсонщині та ракетні обстріли Київщини, Харківщини, Волині

За Нємцовим перед смертю шпигували ті ж ФСБшники, що отруїли Навального – Bellingcat

Усі новини...
Путін
Путін доручив приймати оплату за поставлений в Європу газ в рублях
Чубайс пішов із посади при Путіні і виїхав із Росії – Bloomberg
У Росії повідомляють про зникнення Шойгу
Останні новини
15:04
Полк "Азов" звернувся до росіян і побажав повалити Путіна
14:58
В Естонії готують законопроєкт про заборону символа Z i георгіївської стрічки
14:56
"Купи квітку, а я – бронік": як 7-річна Варя зібрала гроші на три бронежилети для бійців ЗСУ
14:51
картаБританська розвідка показала на мапі розстановку сил в Україні
14:49
фотоУ штурмованому росіянами Миколаєві відзначили річницю звільнення від фашистської окупації
14:39
Список сервісів, що допоможуть знайти роботу в Україні та за кордоном
14:39
Збитки енергетики від війни досягли двох мільярдів доларів – міністр
14:35
Єврокомісія закликала держави-члени ЄС відібрати паспорти у підсанкційних росіян і білорусів
14:31
Досі жалієте росіян? Вам варто це припинити – Юрій Береза
14:19
У РФ падають продажі у малого і середнього бізнесу: почали економити на рекламі й IT
Усі новини...