В Кремле уверяют, что не убивают украинских гражданских, а "помогают" им

убитые оккупантами люди, которые стояли в очереди за хлебом

По словам Кремля, российские военные не стреляют в украинских гражданских, а помогают им.

Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "РИА Новости"

Детали: Песков сообщил, что "не верит" Генпрокуратуре Украины по поводу информации, что россияне убивают мирных людей.

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Он снова придумал историю об "украинских националистах", которые используют мирных жителей городов в качестве "живого щита".

Как доказательство у Путина наводят "показания" похищенных в Россию украинцев.

Прямая речь Пескова: "Россия не верит генпрокуратуре Украины.

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Российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им".

Почему это важно: То, что россияне целенаправленно стреляют по мирным жителям, видит весь мир. Есть десятки и сотни доказательств, когда оккупанты целенаправленно стреляют в людей, детей, частные секторы.

Например, российские военные расстреляли из автоматического оружия два легковых автомобиля с мирными жителями.

За 28 дней войны российские оккупанты убили 121 ребенка.

В городе Кременная оккупанты расстреляли в упор из танка дом престарелых, в результате чего погибли 56 человек.

Из-за артиллерийских обстрелов российских оккупантов по центру Киева в детской больнице "Охматдет" сообщили о 1 погибшем ребенке, а двое детей и еще двое взрослых получили ранения.