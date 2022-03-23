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Данилов об "исчезновении" Шойгу: Структуры РФ выясняют отношения из-за провала в Украине

Катерина ТищенкоСреда, 23 марта 2022, 20:34
Данилов об исчезновении Шойгу: Структуры РФ выясняют отношения из-за провала в Украине
Алексей Данилов, фото ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что исчезновение из публичного пространства ключевых силовиков РФ говорит о том, что среди российских структур идет разбирательство и поиск виновных в провалах в Украине.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас проходит выяснение, кто сделал такую подставу, что они, не имея информации о нашей стране, пошли на такую ​​авантюру. Сейчас там проходит выяснение отношений между их структурами. ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные – что недоработали другие структуры".

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Детали: Денилов отметил, что в РФ сегодня "не только Шойгу нет, там много генералов, которые уже не выходят на связь".

"Очень много генералов, которых они уже поменяли. Они считают, что они уже будут новыми силами совершать наступление на наши территории. Я могу сказать, что им это не поможет", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин за 22 года своего правления "уничтожил Российскую Федерацию".

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"То, что сегодня происходит – это уничтожение РФ, которое совершил их президент. Их никто не трогал, они сами себя уничтожили за эти 22 года", – считает Данилов.

Что предшествовало: Российские СМИ в среду обратили внимание на то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то есть его не видно 12 дней из 28, пока идет война в Украине.

Также после 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы генштаба России Валерия Герасимова.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "интересным информационным нюансом" исчезновения из публичного пространства ключевых фигурантов силового блока России и экономистов.

Темы: ДаниловРосcиявойна
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