Бермудський Аерофлот. Літаки російських державних авіакомпаній зареєстровані в офшорах

Літаки державних російських авіакомпаній Аерофлот, Победа та Росія зареєстровані на Бермудських островах. Також на Бермудах зареєстровані літаки великої приватної російської авіакомпанії S7.

Джерело: Українська правда

Деталі: Бортовий номер літаків, які зареєстровані в Росії, починається літерами RA. Натомість майже всі літаки (а це декілька сотень суден) мають бортові номерні знаки, які починаються на VP-B або VQ-B.

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, "Аерофлот", як і інші російські авіакомпанії, через санкції майже втратив можливість літати світом, а на публічних онлайн радарах можна побачити здебільшого внутрішні рейси такі як Кемерово – Москва або Москва – Владивосток.

На минулому тижні сталася чергова неприємна подія для російських олігархів. Проти стовпів режиму Путіна вперше ввів санкції офшор. Острів Мен, що є однією з найбільш популярних юрисдикцій для реєстрації приватних літаків, анулював реєстрацію 8 повітряним суднам російських олігархів, зокрема і тих, що не потрапили під санкції.

Серед "постраждалих" Роман Абрамович, Алішер Усманов, найбагатший російський олігарх Олексій Мордашов, брати Ротенберги та інші наближені до Путіна бізнесмени. Приватні літаки цих осіб наразі заблоковані, не літають і перереєстровуються.

Бермудські острови – це заморська територія Великобританії, яка перебуває під суверенітетом Великобританії, але не є її частиною. І це одна з найпопулярніших юрисдикцій, де російські олігархи та владоможці, які не бажають сплачувати високі податки в Росії та афішувати такі коштовні речі як літаки, отримують відповідні преференції. Також на Бермудах часто реєструють літаки, які перебувають у лізингу європейських банків.

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23 березня міністр транспорту РФ Віталій Савельєв заявив що Росія фактично вкрала близько 500 літаків, які перебувають у лізингу і які через санкції вимагають повернути: "Ми залишили відразу весь парк. У нас в Росії зареєстровано і мають сертифікат льотної придатності 111 авіакомпаній", – заявив він.

За словами посадовця, російський уряд ще "має визначитися", що робити авіакомпаніям, яких змусили залишити літаки попри вимогу лізингодавців повернути їх. Там думають – викупляти вкрадені літаки, чи ні.

Він зазначив, що лізингодавці не хочуть продавати літаки російським авіакомпаніям, але при цьому лізингові платежі вони повинні продовжувати платити.

"Такі переговори компанії намагаються вести, але поки що безрезультатно. Вже запити надійшли на понад 500 наших літаків іноземного виробництва . Вони [лізингодавці] не зможуть їх перепродати", – заявив Савельєв.

Мова може йти і про авіапарк державної російської компанії Аерофлот, та її дочірніх компаній Побєда та Росія.

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