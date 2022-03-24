Бермудский Аэрофлот. Самолеты российских государственных авиакомпаний зарегистрированы в оффшорах

Самолеты российских авиакомпаний Аэрофлот, Победа и Россия зарегистрированы на Бермудских островах. Также на Бермудах зарегистрированы самолеты крупной российской частной авиакомпании S7.

Источник: Украинская правда

Детали: Бортовой номер самолетов, зарегистрированных в России, начинается буквами RA. Вместе с тем почти все самолеты (а это несколько сотен судов) имеют бортовые номерные знаки, которые начинаются на VP-B или VQ-B.

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, "Аэрофлот", как и другие российские авиакомпании, из-за санкций почти утратил возможность летать по миру, а на публичных онлайн радарах можно увидеть в основном внутренние рейсы, такие как Кемерово – Москва или Москва – Владивосток.

На минувшей неделе произошло очередное неприятное событие для российских олигархов. Против столбов режима Путина впервые ввел санкции офшор. Остров Мэн, являющийся одной из наиболее популярных юрисдикций для регистрации частных самолетов, аннулировал регистрацию 8 воздушным судам российских олигархов, в том числе не попавших под санкции.

Среди "пострадавших" Роман Абрамович, Алишер Усманов, самый богатый российский олигарх Алексей Мордашов, братья Ротенберги и другие приближенные к Путину бизнесмены. Частные самолеты этих лиц заблокированы, не летают и перерегистрируются.

Бермудские острова – это заморская территория Великобритании, находящаяся под суверенитетом Великобритании, но не являющаяся ее частью. И это одна из самых популярных юрисдикций, где российские олигархи и власти, не желающие платить высокие налоги в России и афишировать такие ценные активы как самолеты, получают соответствующие преференции. Также на Бермудах часто регистрируют находящиеся в лизинге европейских банков самолеты.

ВИДЕО ДНЯ

23 марта министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Россия фактически украла около 500 находящихся в лизинге самолетов, которые из-за санкций требуют вернуть: "Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрированы и имеют сертификат летной годности 111 авиакомпаний", – заявил он.

По словам чиновника, российское правительство еще "должно определиться", что делать авиакомпаниям, которых заставили оставить самолеты, несмотря на требование лизингодателей вернуть их. Там думают – выкупать украденные самолеты или нет.

Он отметил, что лизингодатели не хотят продавать самолеты российским авиакомпаниям, но при этом лизинговые платежи должны продолжать платить.

"Такие переговоры компании пытаются вести, но пока безрезультатно. Уже запросы поступили более чем на 500 наших самолетов иностранного производства. Они [лизингодатели] не смогут их перепродать", – заявил Савельев.

Речь может идти и об авиапарке государственной российской компании Аэрофлот и ее дочерних компаний Победа и Россия.

Знать больше: "Русский корабель иди на х*й". УП нашла в Европе яхты российских олигархов

"Русский самолет иди на х..й". УП знайшла літаки російських олігархів