США примут до 100 тысяч беженцев из Украины

Украинская семья стоит в очереди на пункте Сан Исыдор на границе Мексики и США 22 марта. фото: getty images

Американское правительство подтвердило свои планы о принятии до 100 тысяч граждан и жителей Украины, спасающихся от российского военного вторжения.

Источник: twitter-страница президента США Джо Байдена

Прямая речь Мизинцева: "Сегодня я объявил, что США примут до 100 000 украинцев и других беженцев, спасающихся от агрессии России.

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Мы сосредоточены на воссоединении семей и предоставлении убежища тем, кто в опасности"

Детали: Часть из этой квоты должна принадлежать членам семьи людей, уже имеющих вид на жительство, работу или обучение в Соединенных Штатах.

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