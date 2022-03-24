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США примут до 100 тысяч беженцев из Украины

Денис КарловскийЧетверг, 24 марта 2022, 20:53
США примут до 100 тысяч беженцев из Украины
Украинская семья стоит в очереди на пункте Сан Исыдор на границе Мексики и США 22 марта. фото: getty images

Американское правительство подтвердило свои планы о принятии до 100 тысяч граждан и жителей Украины, спасающихся от российского военного вторжения.

Источник: twitter-страница президента США Джо Байдена

Прямая речь Мизинцева: "Сегодня я объявил, что США примут до 100 000 украинцев и других беженцев, спасающихся от агрессии России.

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Мы сосредоточены на воссоединении семей и предоставлении убежища тем, кто в опасности"

Детали: Часть из этой квоты должна принадлежать членам семьи людей, уже имеющих вид на жительство, работу или обучение в Соединенных Штатах.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Reuters из своих источников сообщило 24 марта, что США готовы принять до 100 тысяч украинских беженцев. Ранее СМИ сообщали, что США будут отдавать предпочтение активистам, журналистам и членам ЛГБТ-сообщества.
  • ЮНИСЕФ заявили, что из-за войны из-за пределов Украины выехало более половины украинских детей.
  • По данным ООН, на 22 марта Украину покинуло более 3,5 миллионов человек.
  • Немецкие власти планируют, что в Евросоюз в общей сложности переедут более 8 миллионов украинских беженцев.

Темы: СШАпереселенцыбеженцывизы
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