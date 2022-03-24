За добу 24 березня евакуювали 3343 людини по гуманітарних коридорах

Упродовж доби 24 березня по 7 гуманітарних коридорах евакуювали 3343 людини з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Джерело: звернення віце-прем’єр-міністерки Ірини Верещук

Пряма мова Верещук: "Із 7 запланованих гуманітарних коридорів із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, спрацювали всі.

Останні дні отримую чимало повідомлень від людей, яким вдалося врятуватися з полону окупантів.

Вони повідомляють про випадки застосування тортур до полонених".

Деталі: З міста Маріуполь на власному транспорті до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 2 717 маріупольців. Колону із гумдопомогою та автобусами для евакуації в місто вкотре не пропустили.

З міста Пологи на Запоріжжі вдалося забрати 117 людей, в тому числі 35 дітей-сиріт з місцевого інтернату. Водночас, евакуацію із захопленого Мелітополя не вдалося провести. До Пологів та Мелітополя вдалося довезти гуманітарний вантаж.

З селищ Велика Димерка, Богданівка та села Бервиця до Броварів на Київщині евакуювали 509 людей.

Верещук додала, що росіяни не пропускають третю добу поспіль гуманітарний конвой до Маріуполя, і наразі вантажівки з продуктами харчування та бензовозом стоять на російському блокпосту на в’їзді до міста.

У зверненні Верещук перелічила імена представників органів місцевої влади, які потрапили в полон до російських окупантів.

Евакуйованих дітей із Запоріжжя планують відправити на реабілітацію до Італії.

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