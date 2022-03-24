За добу 24 березня евакуювали 3343 людини по гуманітарних коридорах
Упродовж доби 24 березня по 7 гуманітарних коридорах евакуювали 3343 людини з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.
Джерело: звернення віце-прем’єр-міністерки Ірини Верещук
Пряма мова Верещук: "Із 7 запланованих гуманітарних коридорів із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, спрацювали всі.
Останні дні отримую чимало повідомлень від людей, яким вдалося врятуватися з полону окупантів.
Вони повідомляють про випадки застосування тортур до полонених".
Деталі: З міста Маріуполь на власному транспорті до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 2 717 маріупольців. Колону із гумдопомогою та автобусами для евакуації в місто вкотре не пропустили.
З міста Пологи на Запоріжжі вдалося забрати 117 людей, в тому числі 35 дітей-сиріт з місцевого інтернату. Водночас, евакуацію із захопленого Мелітополя не вдалося провести. До Пологів та Мелітополя вдалося довезти гуманітарний вантаж.
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З селищ Велика Димерка, Богданівка та села Бервиця до Броварів на Київщині евакуювали 509 людей.
Верещук додала, що росіяни не пропускають третю добу поспіль гуманітарний конвой до Маріуполя, і наразі вантажівки з продуктами харчування та бензовозом стоять на російському блокпосту на в’їзді до міста.
У зверненні Верещук перелічила імена представників органів місцевої влади, які потрапили в полон до російських окупантів.
Евакуйованих дітей із Запоріжжя планують відправити на реабілітацію до Італії.
Передісторія:
- Зранку 24 березня Верещук заявила, що українська влада погодила 7 гуманітарних коридорів із представниками окупаційних вйськ РФ.
- 24 березня Верещук прозвітувала про перший офіційний обмін військовополоненими між РФ та Україною, зокрема врятували моряків-рятувальників, яких захопили біля острова Зміїний.
- Російські окупанти заохочують викрадення дітей на захоплених територіях для шантажу їхніх батьків.