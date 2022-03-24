За сутки 24 марта эвакуировали 3343 человека по гуманитарным коридорам

За сутки 24 марта по 7 гуманитарными коридорам эвакуировали 3343 человека из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.

Источник: обращение вице-премьер-министра Ирины Верещук

Прямая речь Верещук: "Из 7 запланированных гуманитарных коридоров из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, сработали все.

Последние дни получаю немало сообщений от людей, которым удалось спастись из плена оккупантов.

Они сообщают о случаях применения пыток к пленным".

Детали: Из города Мариуполь на собственном транспорте в Запорожье сегодня добрались 2 717 мариупольцев. Колонну с гумпомощью и автобусами для эвакуации в город в очередной раз не пропустили.

Из города Пологи в Запорожской области нам удалось сегодня забрать 117 человек, в том числе 35 детей-сирот из местного интерната. В то же время эвакуацию из захваченного Мелитополя не удалось провести. В Пологи и Мелитополь удалось довезти гуманитарный груз.

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Из поселков Большая Дымерка, Богдановка и села Бервица в Бровары в Киевской области эвакуировали 509 человек.

Верещук добавила, что россияне не пропускают третьи сутки подряд гуманитарный конвой в Мариуполь, и сейчас грузовики с продуктами питания и бензовозом стоят на российском блокпосте на въезде в город.

В обращении Верещук перечислила имена представителей органов местных властей, попавших в плен к российским оккупантам.

Эвакуированных детей из Запорожской области планируют отправить на реабилитацию в Италию.

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