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Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Карабаху і просить допомоги в "миротворців РФ"

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 10:26
Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Карабаху і просить допомоги в миротворців РФ
Вірменія та Нагірний Карабах, прапори, фото Getty Images

Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у порушенні лінії зіткнення у зоні відповідальності "російської миротворчої місії" 24 березня та захопленні села Парух у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці.

Про це йдеться у заяві МЗС Вірменії, повідомляє "Європейська правда".

"Азербайджан продовжує вторгнення в зоні відповідальності миротворчого контингенту Російської Федерації, що розпочалося 24 березня в районі села Парух Аскеранського району. Азербайджанські підрозділи, що вторглися, минулої ночі відкрили вогонь у напрямку постів Армії оборони. Ситуація у Нагірному Карабаху залишається напруженою", - йдеться у заяві вірменського міністерства.

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У зв’язку з цим Вірменія очікує, що "миротворчі сили Російської Федерації вживуть заходів щодо забезпечення негайного виведення підрозділів азербайджанських збройних сил, що вторглися, з зони відповідальності російського миротворчого контингенту, що має означати повернення азербайджанських підрозділів на вихідні позиції станом на 23 березня".

У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці заявили, що після взяття села Парух азербайджанські підрозділи в ніч на 25 березня відкрили вогонь по підрозділах Армії оборони, застосовуючи як різнокаліберну стрілецьку зброю, так і ударний БПЛА, повідомляє вірменська служба "Радіо Свободи".

За даними невизнаної республіки, в результаті нібито загинули щонайменше 5 азербайджанських військовослужбовців, а з вірменського боку один поранений.

За інформацією вірменської служби "Радіо Свободи", з міркувань безпеки було евакуйовано жінок та дітей сусідньої з Парухом громади Храморт.

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У міністерстві оборони Азербайджану заперечили загострення ситуації "на території Азербайджану, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент".

"На пунктах ведеться уточнення позицій та місць дислокації, жодних зіткнень чи інцидентів не відбувалося. Вірменські джерела навмисно спотворюють та нагнітають обстановку. Ціль полягає в тому, щоб створити атмосферу паніки, ввести громадськість в оману і направити в неправильне русло. Жодних причин для занепокоєння та хвилювання немає", - заявили у азербайджанському Міноборони.

У МЗС Азербайджану 25 березня вранці звинуватили Вірменію "в істерії", повідомляє Report.az.

"Згідно із заявою Міністерства оборони Азербайджану, ведуться уточнення позицій та пунктів дислокації азербайджанської армії, тому причин для істерії немає. Вірменська сторона займається дезінформацією, штучно роздмухуючи проблему", - сказано у повідомленні МЗС Азербайджану.

Читайте також про те, на яке поповнення з Вірменії може розраховувати армія агресора, в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Вірменський резерв Росії: звідки Кремль може відкликати війська на український фронт.

Теми: АрменіяАзербайджанРосіямиротворці
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