Армения обвинила Азербайджан в наступлении в Карабахе и просит помощи у "миротворцев РФ"

Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии соприкосновения в зоне ответственности "российской миротворческой миссии" 24 марта и захвате села Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Об этом говорится в заявлении МИД Армении, сообщает "Европейская правда".

"Азербайджан продолжает вторжение в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации, которое началось 24 марта в районе села Парух Аскеранского района. Вторгшиеся Азербайджанские подразделения минувшей ночью открыли огонь в направлении постов Армии обороны. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной", - говорится в заявлении армянского министерства.

В связи с этим Армения ожидает, что "миротворческие силы Российской Федерации предпримут меры по обеспечению немедленного вывода вторгшихся подразделений азербайджанских вооруженных сил из зоны ответственности российского миротворческого контингента, что должно означать возвращение азербайджанских подразделений на исходные позиции по состоянию на 23 марта".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что после взятия села Парух азербайджанские подразделения в ночь на 25 марта открыли огонь по подразделениям Армии обороны, применяя как разнокалиберное стрелковое оружие, так и ударное БПЛА, сообщает армянская служба "Радио Свободы".

По данным непризнанной республики, в результате погибли по меньшей мере 5 азербайджанских военнослужащих, а с армянской стороны один ранен.

По информации армянской службы "Радио Свободы", из соображений безопасности были эвакуированы женщины и дети соседней с Парухом общины Храморт.

В министерстве обороны Азербайджана отрицали обострение ситуации "на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент".

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"На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило. Армянские источники намеренно искажают и нагнетают обстановку. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу паники, ввести общественность в заблуждение и направить в неправильное русло", - заявили в азербайджанском Минобороны.

В МИД Азербайджана 25 марта утром обвинили Армению "в истерии", сообщает Report.az.

"Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, ведутся уточнения позиций и пунктов дислокации азербайджанской армии, поэтому причин для истерии нет. Армянская сторона занимается дезинформацией, искусственно раздувая проблему", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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