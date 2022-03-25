Армения обвинила Азербайджан в наступлении в Карабахе и просит помощи у "миротворцев РФ"
Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии соприкосновения в зоне ответственности "российской миротворческой миссии" 24 марта и захвате села Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Об этом говорится в заявлении МИД Армении, сообщает "Европейская правда".
"Азербайджан продолжает вторжение в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации, которое началось 24 марта в районе села Парух Аскеранского района. Вторгшиеся Азербайджанские подразделения минувшей ночью открыли огонь в направлении постов Армии обороны. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной", - говорится в заявлении армянского министерства.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что после взятия села Парух азербайджанские подразделения в ночь на 25 марта открыли огонь по подразделениям Армии обороны, применяя как разнокалиберное стрелковое оружие, так и ударное БПЛА, сообщает армянская служба "Радио Свободы".
По данным непризнанной республики, в результате погибли по меньшей мере 5 азербайджанских военнослужащих, а с армянской стороны один ранен.
По информации армянской службы "Радио Свободы", из соображений безопасности были эвакуированы женщины и дети соседней с Парухом общины Храморт.
В министерстве обороны Азербайджана отрицали обострение ситуации "на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент".
"На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило. Армянские источники намеренно искажают и нагнетают обстановку. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу паники, ввести общественность в заблуждение и направить в неправильное русло", - заявили в азербайджанском Минобороны.
"Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, ведутся уточнения позиций и пунктов дислокации азербайджанской армии, поэтому причин для истерии нет. Армянская сторона занимается дезинформацией, искусственно раздувая проблему", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
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