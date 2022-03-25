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У заблокованому окупантами Маріуполі відкрили штаб "Единой России"

Ірина БалачукП'ятниця, 25 березня 2022, 12:41
Фото з сайту Кремля

В Маріуполі, який уже понад 3 тижні перебуває у блокаді, російські окупанти відкрили штаб "Единой России".

Джерело: Маріупольська міська рада з посиланням на місцевих мешканців   

Дослівно міськрада: "На виїзді з Маріуполя, в приміщенні торговельного центру Метро окупанти відкрили штаб російської партії "Единая Россия".

Деталі: За інформацією маріупольців, які залишаються в місті, в штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.

Повідомляється, що свій штаб російські окупанти називають гуманітарним.

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Ті, що врятувалися в Маріуполі: "У росіян і Путіна насрано в голові. Їм у кожному будинку штаб "Азова" ввижається"

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Від 3 березня Маріуполь перебуває в облозі російських окупантів і щодня переживає  артилерійські обстріли та авіанальоти. За підрахунками міськради, лише 15 березня російська армія скоїла на місто 22 авіанальоти, в результаті яких скинула 100 бомб.
  • Мирні люди цілодобово живуть у підвалах, а захисники борються за місто з усіх сил. Окупанти не допускають у місто гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.
  • Кількість загиблих станом на 13 березня становила 2 358 осіб. Однак представники місцевої влади допускали, що у місті уже можуть бути десятки тисяч жертв. Людей ховають у братських могилах просто у центрі міста.   
  • Лише кілька днів тому окупанти допустили виїзд з міста цивільних на власних авто. 
  • За словами Зеленського, у місті ще перебуває понад 100 тисяч українців.
  • 24 березня повідомлялося, що жителів Лівобережного району Маріуполя починають масово вивозити на територію Росії, всього під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців. 

Теми: МаріупольвійнаРосія
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