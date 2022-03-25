У заблокованому окупантами Маріуполі відкрили штаб "Единой России"
В Маріуполі, який уже понад 3 тижні перебуває у блокаді, російські окупанти відкрили штаб "Единой России".
Джерело: Маріупольська міська рада з посиланням на місцевих мешканців
Дослівно міськрада: "На виїзді з Маріуполя, в приміщенні торговельного центру Метро окупанти відкрили штаб російської партії "Единая Россия".
Деталі: За інформацією маріупольців, які залишаються в місті, в штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.
Повідомляється, що свій штаб російські окупанти називають гуманітарним.
Читайте також: 12 днів в Маріуполі без газу, води, світла, зв'язку. Щоденник Ганни Котельникової
Ті, що врятувалися в Маріуполі: "У росіян і Путіна насрано в голові. Їм у кожному будинку штаб "Азова" ввижається"
Передісторія:
- Від 3 березня Маріуполь перебуває в облозі російських окупантів і щодня переживає артилерійські обстріли та авіанальоти. За підрахунками міськради, лише 15 березня російська армія скоїла на місто 22 авіанальоти, в результаті яких скинула 100 бомб.
- Мирні люди цілодобово живуть у підвалах, а захисники борються за місто з усіх сил. Окупанти не допускають у місто гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.
- Кількість загиблих станом на 13 березня становила 2 358 осіб. Однак представники місцевої влади допускали, що у місті уже можуть бути десятки тисяч жертв. Людей ховають у братських могилах просто у центрі міста.
- Лише кілька днів тому окупанти допустили виїзд з міста цивільних на власних авто.
- За словами Зеленського, у місті ще перебуває понад 100 тисяч українців.
- 24 березня повідомлялося, що жителів Лівобережного району Маріуполя починають масово вивозити на територію Росії, всього під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.