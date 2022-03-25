У заблокованому окупантами Маріуполі відкрили штаб "Единой России"

В Маріуполі, який уже понад 3 тижні перебуває у блокаді, російські окупанти відкрили штаб "Единой России".

Джерело: Маріупольська міська рада з посиланням на місцевих мешканців

Дослівно міськрада: "На виїзді з Маріуполя, в приміщенні торговельного центру Метро окупанти відкрили штаб російської партії "Единая Россия".



Деталі: За інформацією маріупольців, які залишаються в місті, в штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.

Повідомляється, що свій штаб російські окупанти називають гуманітарним.

Читайте також: 12 днів в Маріуполі без газу, води, світла, зв'язку. Щоденник Ганни Котельникової

Ті, що врятувалися в Маріуполі: "У росіян і Путіна насрано в голові. Їм у кожному будинку штаб "Азова" ввижається"

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ