В заблокированном оккупантами Мариуполе открыли штаб "Единой России"

В Мариуполе, который уже больше 3 недель находится в блокаде, российские оккупанты открыли штаб "Единой России".

Источник: Мариупольский городской совет со ссылкой на местных жителей

Дословно горсовет: "На выезде из Мариуполя в помещении торгового центра Метро оккупанты открыли штаб российской партии "Единая Россия".

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Детали: По информации мариупольцев, остающихся в городе, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка.

Сообщается, что свой штаб российские оккупанты называют гуманитарным.

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