В заблокированном оккупантами Мариуполе открыли штаб "Единой России"
В Мариуполе, который уже больше 3 недель находится в блокаде, российские оккупанты открыли штаб "Единой России".
Источник: Мариупольский городской совет со ссылкой на местных жителей
Дословно горсовет: "На выезде из Мариуполя в помещении торгового центра Метро оккупанты открыли штаб российской партии "Единая Россия".
Детали: По информации мариупольцев, остающихся в городе, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка.
Сообщается, что свой штаб российские оккупанты называют гуманитарным.
Читайте также: 12 дней в Мариуполе без газа, воды, света, связи. Дневник Анны Котельниковой
Спасшиеся в Мариуполе: "У русских и Путина насрано в голове. Им в каждом доме штаб "Азова" мерещится"
Предыстория:
- С 3 марта Мариуполь находится в осаде российских оккупантов и ежедневно переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты. По подсчетам горсовета, только 15 марта российская армия совершила на город 22 авианалета, в результате которых сбросила 100 бомб.
- Мирные люди круглосуточно живут в подвалах, а защитники борются за город изо всех сил. Оккупанты не допускают в город гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.
- Число погибших по состоянию на 13 марта составило 2 358 человек. Однако представители местных властей допускали, что в городе уже могут быть десятки тысяч жертв. Людей хоронят в братских могилах прямо в центре города.
- Только несколько дней назад оккупанты допустили выезд из города гражданских лиц на собственных авто. Колонны часто обстреливают.
- По словам Зеленского, в городе еще находятся более 100 тысяч украинцев.
- 24 марта сообщалось, что жителей Левобережного района Мариуполя начинают массово вывозить на территорию России, всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев.