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В заблокированном оккупантами Мариуполе открыли штаб "Единой России"

Ирина БалачукПятница, 25 марта 2022, 11:41
В заблокированном оккупантами Мариуполе открыли штаб Единой России
Фото с сайта Кремля

В Мариуполе, который уже больше 3 недель находится в блокаде, российские оккупанты открыли штаб "Единой России".

Источник: Мариупольский городской совет со ссылкой на местных жителей  

Дословно горсовет: "На выезде из Мариуполя в помещении торгового центра Метро оккупанты открыли штаб российской партии "Единая Россия".

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Детали: По информации мариупольцев, остающихся в городе, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка.

Сообщается, что свой штаб российские оккупанты называют гуманитарным.

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Предыстория:

  • С 3 марта Мариуполь находится в осаде российских оккупантов и ежедневно переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты. По подсчетам горсовета, только 15 марта российская армия совершила на город 22 авианалета, в результате которых сбросила 100 бомб.
  • Мирные люди круглосуточно живут в подвалах, а защитники борются за город изо всех сил. Оккупанты не допускают в город гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.
  • Число погибших по состоянию на 13 марта составило 2 358 человек. Однако представители местных властей допускали, что в городе уже могут быть десятки тысяч жертв. Людей хоронят в братских могилах прямо в центре города.
  • Только несколько дней назад оккупанты допустили выезд из города гражданских лиц на собственных авто. Колонны часто обстреливают.  
  • По словам Зеленского, в городе еще находятся более 100 тысяч украинцев.
  • 24 марта сообщалось, что жителей Левобережного района Мариуполя начинают массово вывозить на территорию России, всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев.

Темы: МариупольвойнаРосcия
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