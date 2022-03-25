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Еще один генерал: ВСУ уничтожили командующего 49-й армией РФ – советник Ермака

Елена РощинаПятница, 25 марта 2022, 13:49
Еще один генерал: ВСУ уничтожили командующего 49-й армией РФ – советник Ермака
Яков Резанцев, фото "Звезда"

В Чернобаевке под Херсоном украинские военные убили генерал-лейтенанта и командующего 49 армией России Якова Резанцева.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 25 марта, видео 24 канала

Прямая речь: "Наши войска, сейчас мы можем сказать точно, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации, генерал-лейтенанта Якова Владимировича Резанцева. И это произошло, вы будете очень смеяться, на аэродроме Чернобаевка".

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Детали: Арестович отметил, что передовой командный пункт 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ также находится на аэродроме Чернобаевка.

Справка: 49-я общевойсковая армия РФ базируется на Ставрополе. Яков Резанцев стал ее командующим в августе 2020 года. В свое время он воевал в Сирии.

Напомним: По данным украинской стороны, с 24 февраля по 21 марта в Украине погибли пять или шесть представителей высшего офицерского состава РФ, среди них генерал-майоры и генерал-лейтенант.

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В частности, это Андрей Суховецкий (единственный среди высших офицеров, чью гибель подтвердили в России), Виталий Герасимов, Андрей Колесников, Андрей Мордвичев, Магомед Тушаев и предположительно Олег Митяев.

Отставной генерал армии США Дэвид Петреус предположил, что Россия теряет генералов в Украине из-за того, что у них пропадает связь с подчиненными, и они вынуждены выходить из бронированных машин, чтобы выяснить обстановку и дать указания – а затем становятся целью снайпера.

Читайте также: Российские генералы, убитые на войне в Украине. Как служили, где воевали и чем были ценны для Кремля

Темы: войнаРосcияХерсонская область
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