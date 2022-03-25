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ДБР почало розслідування проти ексмера Ізюма за держзраду

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 15:51
ДБР почало розслідування проти ексмера Ізюма за держзраду
ЗРУЙНОВАНІ БУДИНКИ В ІЗЮМІ. ФОТО: ВОЛОДИМИР МАЦОКІН

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради колишнього мера міста Ізюм на Харківщині, двох чинних депутатів Ізюмської міської ради та колишнього працівника поліції.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Встановлено, що зловмисники перейшли на бік ворога та почали допомагати окупаційним військам. Вони "зливають" інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей.

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Також встановлено, що зрадники активно займаються дезінформацією місцевого населення. Тиражують фейки про начебто здачу українською владою Києва, Харкова та Ізюму. Колаборанти також закликають місцевих мешканців до співпраці із загарбниками".

Деталі: Кримінальне провадження розпочато за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Що передувало: Місто Ізюм на Харківщині зазнавало постійних авіаційних ударів з боку російських військ, воно практично зруйноване. За місто також точилися бої.  

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Теми: Харківська областьДБРдержзрада
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