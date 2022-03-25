ДБР почало розслідування проти ексмера Ізюма за держзраду

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради колишнього мера міста Ізюм на Харківщині, двох чинних депутатів Ізюмської міської ради та колишнього працівника поліції.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Встановлено, що зловмисники перейшли на бік ворога та почали допомагати окупаційним військам. Вони "зливають" інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей.

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Також встановлено, що зрадники активно займаються дезінформацією місцевого населення. Тиражують фейки про начебто здачу українською владою Києва, Харкова та Ізюму. Колаборанти також закликають місцевих мешканців до співпраці із загарбниками".

Деталі: Кримінальне провадження розпочато за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Що передувало: Місто Ізюм на Харківщині зазнавало постійних авіаційних ударів з боку російських військ, воно практично зруйноване. За місто також точилися бої.