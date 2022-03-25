ГБР начало расследование против экс-мэра Изюма за госизмену

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту государственной измены бывшего мэра города Изюм в Харьковской области, двух действующих депутатов Изюмского горсовета и бывшего работника полиции.

Источник: ГБР

Дословно: "Установлено, что злоумышленники перешли на сторону врага и стали помогать оккупационным войскам. Они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, местных активистах, предпринимателях, участниках теробороны и членах их семей.

Также установлено, что предатели активно занимаются дезинформацией местного населения. Тиражируют фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева, Харькова и Изюма. Коллаборанты также призывают местных жителей к сотрудничеству с захватчиками".

Детали: Уголовное производство начато по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Что предшествовало: Город Изюм на Харьковщине подвергался постоянным авиационным ударам со стороны российских войск, он практически разрушен. За город также шли бои.