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ГБР начало расследование против экс-мэра Изюма за госизмену

Катерина ТищенкоПятница, 25 марта 2022, 15:51
ГБР начало расследование против экс-мэра Изюма за госизмену
Разрушенные ДОМА В ИЗЮМЕ. ФОТО: ВЛАДИМИР МАЦОКИН

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту государственной измены бывшего мэра города Изюм в Харьковской области, двух действующих депутатов Изюмского горсовета и бывшего работника полиции.

Источник: ГБР

Дословно: "Установлено, что злоумышленники перешли на сторону врага и стали помогать оккупационным войскам. Они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, местных активистах, предпринимателях, участниках теробороны и членах их семей.

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Также установлено, что предатели активно занимаются дезинформацией местного населения. Тиражируют фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева, Харькова и Изюма. Коллаборанты также призывают местных жителей к сотрудничеству с захватчиками".

Детали: Уголовное производство начато по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Что предшествовало: Город Изюм на Харьковщине подвергался постоянным авиационным ударам со стороны российских войск, он практически разрушен. За город также шли бои.

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Темы: Харьковская областьГБРгосизмена
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