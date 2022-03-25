Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна вимагає від МКЧХ отримати в Росії списки депортованих маріупольців

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 21:59
Україна вимагає від МКЧХ отримати в Росії списки депортованих маріупольців
Ірина Верещук, фото ОП

Українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного хреста з вимогою отримати від Росії списки громадян, примусово депортованих з Маріуполя, й забезпечити їм можливість повернення в Україну.

Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "Хочу прокоментувати повідомлення про заплановане відкриття в Ростові-на-Дону офісу Міжнародного Червоного хреста.

Реклама:

Ми офіційно звернулися до президента цієї організації Пітера Мауера з вимогою отримати від РФ списки всіх наших громадян, які були примусово депортовані ними з Маріуполя і забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну".

Передісторія:

  • 24 березня повідомлялося, що жителів Лівобережного району Маріуполя починають масово вивозити на територію Росії, всього під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ВерещукМаріупольРосіядепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Верещук
Верещук щодо посади міністра: Про перехід в Міноборони не йдеться. Пошлють – піду
Верещук: Війна не завершиться до весни, шлях до перемоги буде довгим
Верещук повідомила, через які пункти українці можуть в'їхати з Росії й Білорусі
Останні новини
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
Усі новини...
Реклама: