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Україна вимагає від МКЧХ отримати в Росії списки депортованих маріупольців

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 22:59
Ірина Верещук, фото ОП

Українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного хреста з вимогою отримати від Росії списки громадян, примусово депортованих з Маріуполя, й забезпечити їм можливість повернення в Україну.

Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "Хочу прокоментувати повідомлення про заплановане відкриття в Ростові-на-Дону офісу Міжнародного Червоного хреста.

Ми офіційно звернулися до президента цієї організації Пітера Мауера з вимогою отримати від РФ списки всіх наших громадян, які були примусово депортовані ними з Маріуполя і забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну".

Передісторія:

  • 24 березня повідомлялося, що жителів Лівобережного району Маріуполя починають масово вивозити на територію Росії, всього під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців. 

Теми: ВерещукМаріупольРосіядепортація
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