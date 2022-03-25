Україна вимагає від МКЧХ отримати в Росії списки депортованих маріупольців
П'ятниця, 25 березня 2022, 22:59
Українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного хреста з вимогою отримати від Росії списки громадян, примусово депортованих з Маріуполя, й забезпечити їм можливість повернення в Україну.
Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу
Пряма мова: "Хочу прокоментувати повідомлення про заплановане відкриття в Ростові-на-Дону офісу Міжнародного Червоного хреста.
Ми офіційно звернулися до президента цієї організації Пітера Мауера з вимогою отримати від РФ списки всіх наших громадян, які були примусово депортовані ними з Маріуполя і забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну".
Передісторія:
- 24 березня повідомлялося, що жителів Лівобережного району Маріуполя починають масово вивозити на територію Росії, всього під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.