Украина требует от МККК получить от России списки депортированных мариупольцев
Пятница, 25 марта 2022, 21:59
Украинские власти обратились в Международный комитет Красного креста с требованием получить от России списки граждан, принудительно депортированных из Мариуполя, и обеспечить им возможность возвращения в Украину.
Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге
Прямая речь: "Хочу прокомментировать сообщение о планируемом открытии в Ростове-на-Дону офиса Международного Красного креста.
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Мы официально обратились к президенту этой организации Питеру Мауэру с требованием получить от РФ списки всех наших граждан, которые были принудительно депортированы ими из Мариуполя и обеспечить для них возможность вернуться в Украину".
Предыстория:
- 24 марта сообщалось, что жителей Левобережного района Мариуполя начинают массово вывозить на территорию России, всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев.
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