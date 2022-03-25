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Украина требует от МККК получить от России списки депортированных мариупольцев

Катерина ТищенкоПятница, 25 марта 2022, 21:59
Украина требует от МККК получить от России списки депортированных мариупольцев
Ирина Верещук, фото ОП

Украинские власти обратились в Международный комитет Красного креста с требованием получить от России списки граждан, принудительно депортированных из Мариуполя, и обеспечить им возможность возвращения в Украину.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "Хочу прокомментировать сообщение о планируемом открытии в Ростове-на-Дону офиса Международного Красного креста.

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Мы официально обратились к президенту этой организации Питеру Мауэру с требованием получить от РФ списки всех наших граждан, которые были принудительно депортированы ими из Мариуполя и обеспечить для них возможность вернуться в Украину".

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Темы: ВерещукМариупольРосcиядепортация
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