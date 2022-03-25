Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина требует от МККК получить от России списки депортированных мариупольцев

Катерина ТищенкоПятница, 25 марта 2022, 22:59
Ирина Верещук, фото ОП

Украинские власти обратились в Международный комитет Красного креста с требованием получить от России списки граждан, принудительно депортированных из Мариуполя, и обеспечить им возможность возвращения в Украину.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "Хочу прокомментировать сообщение о планируемом открытии в Ростове-на-Дону офиса Международного Красного креста.

Мы официально обратились к президенту этой организации Питеру Мауэру с требованием получить от РФ списки всех наших граждан, которые были принудительно депортированы ими из Мариуполя и обеспечить для них возможность вернуться в Украину".

Предыстория:

Темы: ВерещукМариупольРосcиядепортация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Премьер Словении за то, чтобы предоставить Украине системы ПВО С-300

Аксенов предлагает отбирать у украинцев имущество в России и в Крыму

инфографика83% россиян поддерживают Путина – Левада-Центр

обновленоАрмия России нанесла ракетный удар по Днепру

В России озвучили свое видение договоренностей с Украиной

Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине противокорабельное оружие и систему NASAMS

Все новости...
Верещук
За сутки 24 марта эвакуировали 3343 человека по гуманитарным коридорам
Гумкоридоры: вывезли 4,5 тысячи человек, в Запорожской области оккупанты блокировали колонну
РФ заявила об обмене пленными. Украина опровергает
Последние новости
23:07
Глава МИД Франции: прорыва в переговорах Украины и России нет
23:00
"Азов" сообщил об уничтожении бойцов спецназа ГРУ РФ
22:47
Министр энергетики о встрече с главой МАГАТЭ: сдержанный оптимизм
22:42
Россия обещает прекратить огонь для эвакуации из Мариуполя, Украина ждет ответа от МККК
22:42
Днепропетровщина: ракета РФ попала в завод в Новомосковске
22:35
Россияне ждут "референдума" в Южной Осетии по присоединению к РФ
22:18
Британия запретила обслуживание судов и самолетов олигархов из РФ
22:10
Кабмин готовится снова сокращать расходы бюджета ради армии
22:07
Донецкая и Луганская области: РФ потеряла десятки единиц техники, самолет, артсистемы
22:06
Овдовевшая и трижды изнасилованная: история матери, над которой издевались оккупанты
Все новости...