Мер Славутича розповів, про що домовляється з окупантами

Мера Славутича Юрія Фомічіва звільнили, він веде перемовини з окупантами, які пообіцяли незабаром залишити місто, проте які гарантії, що росіяни виконають обіцянку – невідомо.

Джерело: Суспільне, Громадське радіо у Twitter

Деталі: Громадське радіо повідомляє, що під час включення в національному ефірі мешканка Славутича повідомила, що міський голова вже вільний і намагається домовитися з окупантами.

Дослівно: "Росіяни хочуть залишити у місті блокпост. Також вимагають, щоб у Славутичі не було української поліції".

Деталі: За даними Суспільного, переконав росіян, що в місті немає зброї, тому солдати РФ мають піти. За його словами, окупанти "не будуть обшукувати домівки", але люди добровільно мають здати не мисливську зброю.

Пряма мова Юрія Фомічіва: "Сьогодні зранку трошки опинився в полоні. Так буває, бо це війна. Я доповів, що тут тільки мирні, зі своїм прапором України. Ми під українським прапором і законодавством, всі ми тут влада, працюємо далі. Про що були розмови: якщо підтверджується, що тут немає військових, що ми не воюємо в місті, то ми залишаємось працювати самі, жодної окупаційної влади. Єдине, що окупанти привезуть свою "гуманітарку". Але то наша справа що з нею робити, ми працюємо зі своїм гуманітарним штабом".

Нагадаємо: Російські військові 26 березня вторглися у місто-супутник ЧАЕС Славутич, викрали мера, а у людей, які вийшли на мирну акцію, кидали світлошумові гранати і стріляли у повітря.