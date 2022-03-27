Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Славутич: 3 захисників загинули, ще 2 цивільних поранені

Ірина БалачукНеділя, 27 березня 2022, 13:57
Славутич: 3 захисників загинули, ще 2 цивільних поранені
Фото з Facebook Славутицької міської ради

У місті-супутнику ЧАЕС Славутичі у результаті наступу російських загарбників загинули три людини, ще двоє мирних мешканців отримали поранення під час  мітингу проти окупантів.  

Джерело: міський голова окупованого Славутича Юрій Фомічев в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Фомічева: "У нас є загиблі під час військових дій – це дві людини. І хлопець з тероборони на блокпосту також загинув у перший день (вторгнення росіян – ред.). Від важких поранень він помер у лікарні. Такі втрати Славутича".

Реклама:

Деталі: Фомічев додав, що також є постраждалі – двоє людей отримали поранення на мітингу, коли окупанти кинули у них світлошумову гранату.

Зокрема, один чоловік, за словами мера, у "дуже важкому стані". За його життя борються лікарі.  

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Славутичвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Славутич
Мер окупованого Славутича: Компромісів не було, росіяни поставили одну умову
На ЧАЕС змогли частково замінити персонал, який був у заручниках у росіян
Росіяни окупували Славутич
Останні новини
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
Усі новини...
Реклама: