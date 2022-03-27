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Славутич: 3 захисників загинули, ще 2 цивільних поранені

Ірина БалачукНеділя, 27 березня 2022, 13:57
Фото з Facebook Славутицької міської ради

У місті-супутнику ЧАЕС Славутичі у результаті наступу російських загарбників загинули три людини, ще двоє мирних мешканців отримали поранення під час  мітингу проти окупантів.  

Джерело: міський голова окупованого Славутича Юрій Фомічев в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Фомічева: "У нас є загиблі під час військових дій – це дві людини. І хлопець з тероборони на блокпосту також загинув у перший день (вторгнення росіян – ред.). Від важких поранень він помер у лікарні. Такі втрати Славутича".

Деталі: Фомічев додав, що також є постраждалі – двоє людей отримали поранення на мітингу, коли окупанти кинули у них світлошумову гранату.

Зокрема, один чоловік, за словами мера, у "дуже важкому стані". За його життя борються лікарі.  

Передісторія: 

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Теми: Славутичвійнажертви
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