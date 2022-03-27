Славутич: 3 захисників загинули, ще 2 цивільних поранені
У місті-супутнику ЧАЕС Славутичі у результаті наступу російських загарбників загинули три людини, ще двоє мирних мешканців отримали поранення під час мітингу проти окупантів.
Джерело: міський голова окупованого Славутича Юрій Фомічев в ефірі національного телемарафону
Пряма мова Фомічева: "У нас є загиблі під час військових дій – це дві людини. І хлопець з тероборони на блокпосту також загинув у перший день (вторгнення росіян – ред.). Від важких поранень він помер у лікарні. Такі втрати Славутича".
Деталі: Фомічев додав, що також є постраждалі – двоє людей отримали поранення на мітингу, коли окупанти кинули у них світлошумову гранату.
Зокрема, один чоловік, за словами мера, у "дуже важкому стані". За його життя борються лікарі.
Передісторія:
- 24 лютого, у перший день повномасштабної війни Росії проти України, російські війська зайняли Чорнобильську АЕС.
- 18 березня голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив, що місто Славутич перебуває у повній ізоляції, там бракує продуктів харчування.
- 23 березня росіяни обстріляли блокпост у Славутичі Київської області. Мер міста Юрій Фомічев повідомив, що висування противника в сторону міста не відбулося, але всі розуміють, що "він поряд". Він також додав, що місто наразі заблоковане й виїхати з нього неможливо.
- 26 березня російські війська зайшли в Славутич – і місто опинилося у фактичній окупації. Місцеві жителі вийшли на мітинг, окупанти відкрили вогонь, мер мусив поговорити з окупантами.