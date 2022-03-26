Російські окупанти вторглися у Славутич, стріляли на мітингу і викрали мера, але згодом відпустили
Російські військові 26 березня вторглися у місто-супутник ЧАЕС Славутич, викрали мера, а у людей, які вийшли на мирну акцію, кидали світлошумові гранати і стріляли у повітря.
Оновлено: Згодом місцеві мешканці повідомили УП, що один житель Славутича отримав поранення під час мітингу, також є поранені серед територіальної оборони, але мера міста окупанти відпустили.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram
Пряма мова Павлюка: "Російські окупанти вторглися в місто Славутич та захопили міську лікарню. За останньою інформацією, мер міста Юрій Фомічев викрадений загарбниками".
Деталі: Водночас Павлюк додав, що міська рада у повному складі продовжує свою роботу.
Також голова КОВА повідомив, що російські загарбники відкрили вогонь в повітря на площі, де мешканці вийшли на мирний протест, та кидали світошумові гранати у натовп.
Беззбройні люди йдуть просто на ворожі БТР і на озброєних окупатів, які чергами стріляють у повітря, і кричать "Додому!", "Вас тут не чекали".
Голова КОВА підкреслив, що, попри постріли і гранати, жителі не розходяться – навпаки їх стає більше. Люди вирушають до лікарні, яку захопили окупанти.
Російські окупанти вторглися у Славутич, викрали мера і стріляли на мітингу – КОВА pic.twitter.com/qluifDegBv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 26, 2022
Що було раніше: Вранці 26 березня жителі Славутича вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони зібралися на головній площі, розгорнули великий державний прапор та скандувати "Славутич – це Україна", "Слава Україні".
Передісторія:
- 18 березня голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив, що місто Славутич перебуває у повній ізоляції, там бракує продуктів харчування.
- 23 березня росіяни обстріляли блокпост у Славутичі Київської області. Мер міста Юрій Фомічев повідомив, що висування противника в сторону міста не відбулося, але всі розуміють, що "він поряд". Він також додав, що місто наразі заблоковане й виїхати з нього неможливо.