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Російські окупанти вторглися у Славутич, стріляли на мітингу і викрали мера, але згодом відпустили

Ірина БалачукСубота, 26 березня 2022, 09:50
Фото Славутицької міськради з Facebook

Російські військові 26 березня вторглися у місто-супутник ЧАЕС Славутич, викрали мера, а у людей, які вийшли на мирну акцію, кидали світлошумові гранати і стріляли у повітря.

Оновлено: Згодом місцеві мешканці повідомили УП, що один житель Славутича отримав поранення під час мітингу, також є поранені серед територіальної оборони, але мера міста окупанти відпустили. 

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова Павлюка: "Російські окупанти вторглися в місто Славутич та захопили міську лікарню. За останньою інформацією, мер міста Юрій Фомічев викрадений загарбниками".

Деталі: Водночас Павлюк додав, що міська рада у повному складі продовжує свою роботу.

Також голова КОВА повідомив, що російські загарбники відкрили вогонь в повітря на площі, де мешканці вийшли на мирний протест, та кидали світошумові гранати у натовп.

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Беззбройні люди йдуть просто на ворожі БТР і на озброєних окупатів, які чергами стріляють у повітря, і кричать "Додому!", "Вас тут не чекали".  

Голова КОВА підкреслив, що, попри постріли і гранати, жителі не розходяться – навпаки їх стає більше. Люди вирушають до лікарні, яку захопили окупанти.

Що було раніше: Вранці 26 березня жителі Славутича вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони зібралися на головній площі, розгорнули великий державний прапор та скандувати "Славутич – це Україна", "Слава Україні". 

Передісторія: 

  • 18 березня голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив, що місто Славутич перебуває у повній ізоляції, там бракує продуктів харчування.
  • 23 березня росіяни обстріляли блокпост у Славутичі Київської області. Мер міста Юрій Фомічев повідомив, що висування противника в сторону міста не відбулося, але всі розуміють, що "він поряд". Він також додав, що місто наразі заблоковане й виїхати з нього неможливо.

Теми: Київська областьРосіявійнаСлавутич
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