Мер окупованого Славутича: Компромісів не було, росіяни поставили одну умову

Міський голова окупованого Славутича Юрій Фомічев заявив, що не йшов на компроміси з російськими військовими, але оборонці міста не могли далі битися з окупантами, не наражаючи житлові квартали на руйнування, а мирних жителів – на небезпеку.

Джерело: мер Славутича в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова Фомічева: "Це український Славутич – під українськими прапорами. Вчора (26 березня – ред.) окупанти зайшли в місто. Два дні ми стійко боронили, наші хлопці стояли до останнього. Ми давно в режимі окупованої території навколо нас, тому жодної можливості долучитися Збройним силам України до цього бою просто не було.

Нас дуже якісно підтримували артилерією, але коли підійшли впритул до міста, було прийнято рішення, що артилерія по місту працювати не буде. Наша артилерія по нашому місту не працює, ми не ховаємося за мирними мешканцями.

Тому було прийнято свідоме рішення передислокувати наших воїнів, нашу тероборону до Збройних сил України, і місто вийшло на мирний протест. .Більше 5 тисяч мешканців висловили своє відношення до окупантів: "Це наша земля, це наша територія – і ми тут самі вирішуємо свої проблеми".

Деталі: Фомічев розвіяв фейки: "Жодної співпраці з окупантом ми не ведемо".

"Ми визначили умови існування міста в окупації, але ніякої гуманітарної допомоги, іншої допомоги від окупантів нам не треба. Ми свої проблеми вирішуємо вже не перший день самотужки. Пережили відключення електроенергії. Ми обов'язково переможемо і прорвемося", – сказав мер.

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Він розповів про розмову, яка відбулася в нього з росіянами 26 березня.

Пряма мова: "Жодних компромісів не було. Коли окупанти вже прийшли у житлову зону, було прийнято рішення на рівні Збройних сил припинити опір у місті, не іти в місто. Немає Збройних сил тут: Славутич оборнявся виключно силами територіальної оборони. Підтримка могла бути тільки артилерією здалеку – і гатити по власних будинках, по власному місту Збройні сили просто не могли. Ми цього не робимо ніде. А оборонятися в місті в нас уже не було ні зброї, ні засобів.

Тому рішення було таким. Це не був компроміс із противником. Ми врятували наших хлопців, наших мирних жителів.

Від окупантів жодних вимог ми не приймали. Єдине, що вони поставили чітко питання, що вони будуть обстежувати місто на предмет наявності зброї. Місто вийшло на мирний протест.

Отакі єдині були домовленості: що ми на своїй землі самі керуємо, живемо по українських законах, за українською Конституцією, під українським прапором – жодного впливу на це вони не мають і не повинні мати. А щодо зброї – це їхня ініціатива, сьогодні ми не можемо стримувати їх від таких дій".

Деталі: У неділю 27 березня окупанти у місті з’являлися, вони продовжують обстежувати будівлі, шукаючи зброю. Але зброї у місті немає, військові забрали її з собою, запевнив Фомічев.

Він додав, що влада працює над "зеленими коридорами", щоб евакуювати мирних мешканців і щоб завезти українську гуманітарну допомогу.

"Так, ми в окупації, але жодних речей від окупанта ми не приймаємо", – наголосив мер.

Нагадаємо: 24 лютого, у перший день повномасштабної війни Росії проти України, російські війська зайняли Чорнобильську АЕС, а незабаром і Славутич опинився в ізоляції, хоча у місті не було боїв.

26 березня російські війська зайшли в Славутич – і місто опинилося у фактичній окупації. Місцеві жителі вийшли на мітинг, окупанти відкрили вогонь, мер мусив поговорити з окупантами.