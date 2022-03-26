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Мэр Славутича рассказал, о чем договаривается с оккупантами

Светлана КизиловаСуббота, 26 марта 2022, 12:27

Мэра Славутича Юрия Фомичева освободили, он ведет переговоры с оккупантами, которые пообещали вскоре покинуть город. Однако какие гарантии того, что россияне выполнят обещание – неизвестно.

Источник: Суспільне, Громадське радіо у Twitter

Детали: "Громадське радіо" сообщает, что при включении в национальном эфире жительница Славутича сообщила, что городской голова уже свободен и пытается договориться с оккупантами.

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Дословно: "Россияне хотят оставить в городе блокпост. Также требуют, чтобы в Славутиче не было украинской полиции".

Детали: По данным Suspilne, мэр убедил россиян, что в городе нет оружия, поэтому солдаты РФ должны уйти. По его словам, оккупанты "не будут обыскивать дома", но люди добровольно должны сдать не охотничье оружие.

Прямая речь Юрия Фомичева: "Сегодня утром немного оказался в плену. Так бывает, потому что это война. Я доложил, что здесь только мирные, со своим флагом Украины. Мы под украинским флагом и законодательством, все мы здесь власть, работаем дальше. О чем были разговоры: если подтверждается, что здесь нет военных, что мы не воюем в городе, то мы остаемся работать сами, никакой оккупационной власти. Единственное, что оккупанты привезут свою "гуманитарку". Но это наше дело, что с ним делать, мы работаем со своим гуманитарным штабом".

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Напомним: Российские военные 26 марта вторглись в город-спутник ЧАЭС Славутич, похитили мэра, а у вышедших на мирную акцию людей бросали светошумовые гранаты и стреляли в воздух.

Темы: СлавутичРосcиявойнаоккупация
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