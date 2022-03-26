Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нацисти повернулися": росіяни пошкодили вже другий меморіал жертвам Голокосту в Україні

Валентина РоманенкоСубота, 26 березня 2022, 15:01

Меморіал у Дробицькому яру в Харкові пошкоджено внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів.

Джерело: Об'єднана єврейська громада України в Telegram, Міноборони України в Twitter

Деталі: 26 березня 2022 року на виїзді з Харкова (у бік Чугуєва) внаслідок артилерійського обстрілу ЗС РФ було пошкоджено монумент у вигляді Менори на в'їзді до меморіального комплексу "Дробицький Яр".

За даними Державного архіву Харківської області, тут розстріляно від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту.

Дослівно Міноборони України: "Російські загарбники обстріляли та пошкодили меморіал жертвам Голокосту на околиці Харкова. Нацисти повернулися. Рівно через 80 років".

Нагадаємо: 1 березня росіяни вдарили ракетами по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр". П'ятеро людей загинули, ще п'ять отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський провів паралелі між діями російського агресора і фашистськими загарбниками: "Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється..."

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяісторіяєвреї
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ердоган заявив про принципову згоду стати гарантом безпеки для України

Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 20-ти

Зрадниця Поклонська заявила, що "Україна – не Росія"

У Києві створили комендатуру

Українські військові звільнили 5 населених пунктів на Запоріжжі

відеоЖителі Голої Пристані вийшли на мітинг, вимагаючи від окупантів повернути мера

Усі новини...
війна
У Криму мобілізують на війну, чоловіки виїжджають з півострова – звіт
Що таке російська культура
Миколаївщина: за добу поранення отримала 41 людина
Останні новини
16:11
ОПЕК+ не змінив план збільшення поставок нафти на ринок
16:07
У полоні росіян перебувають 24 держслужбовців, доля ще двох невідома – Офіс президента
16:03
Полонені студенти з Донецька розповіли, як їх змусили воювати проти України
15:58
Ватажок бойовиків ОРДО вирішив створити "адміністрацію Маріуполя"
15:56
Як українські біженці за кордоном можуть підтвердити вакцинацію – пояснює МОЗ
15:52
Ердоган заявив про принципову згоду стати гарантом безпеки для України
15:48
Майже 150 тисяч підприємців подали заявку на зменшення оподаткування
15:35
"Щоночі кричимо уві сні. Найчастіше – "Ні!" – записки Андрія Краснящих
15:33
ВІДЕОЗнищеної військової техніки росіян уже більше, ніж мають армії країн ЄС – Шмигаль
15:25
Генсек НАТО уникнув відповіді на питання щодо наступальної зброї для України
Усі новини...