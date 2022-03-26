"Нацисти повернулися": росіяни пошкодили вже другий меморіал жертвам Голокосту в Україні

Меморіал у Дробицькому яру в Харкові пошкоджено внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів.

Джерело: Об'єднана єврейська громада України в Telegram, Міноборони України в Twitter

Деталі: 26 березня 2022 року на виїзді з Харкова (у бік Чугуєва) внаслідок артилерійського обстрілу ЗС РФ було пошкоджено монумент у вигляді Менори на в'їзді до меморіального комплексу "Дробицький Яр".

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За даними Державного архіву Харківської області, тут розстріляно від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту.

Дослівно Міноборони України: "Російські загарбники обстріляли та пошкодили меморіал жертвам Голокосту на околиці Харкова. Нацисти повернулися. Рівно через 80 років".

Нагадаємо: 1 березня росіяни вдарили ракетами по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр". П'ятеро людей загинули, ще п'ять отримали поранення.

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Президент Володимир Зеленський провів паралелі між діями російського агресора і фашистськими загарбниками: "Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється..."