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"Нацисты вернулись": россияне повредили уже второй мемориал жертвам Холокоста в Украине

Валентина РоманенкоСуббота, 26 марта 2022, 15:01

Мемориал в Дробицком яру в Харькове поврежден вследствие артиллерийского обстрела российских оккупантов.

Источник: Объединенная еврейская община Украины в Telegram, Минобороны Украины вTwitter

Детали: 26 марта 2022 года на выезде из Харькова (в сторону Чугуева) в результате артиллерийских обстрелов ВС РФ был поврежден монумент в виде Меноры на въезде в мемориальный комплекс "Дробицкий Яр".

По данным Государственного архива Харьковской области, здесь было расстреляно от 16 до 20 тысяч жертв Холокоста.

Дословно Минобороны Украины: "Российские захватчики обстреляли и повредили мемориал жертвам Холокоста в окрестностях Харькова. Нацисты вернулись. Ровно через 80 лет".

Напомним: 1 марта россияне ударили ракетами по Киевской телебашне, возле которой расположен мемориальный комплекс "Бабий Яр". Пять человек погибли, еще пять получили ранения.

Президент Владимир Зеленский провел параллели между действиями российского агрессора и фашистскими захватчиками: "Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется..."

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Темы: войнаРосcияисторияевреи
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