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Росіяни окупували Славутич

Мазуренко Альона Субота, 26 березня 2022, 20:24
ФОТО З FACEBOOK СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Мер Славутича Юрій Фомічев заявив, що місто окуповане російськими збройними формуваннями.

Джерело: відеозвернення Фомічева

Пряма мова: "Славутич із сьогоднішнього дня в окупації. Ми стійко боронили наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здати його без бою, але наші військові, Нацполіція ухвалили рішення відстоювати місто. Вони не могли по-іншому, вони військові, вони для цього і працюють".

Деталі: Фомічев також підтвердив загибель трьох мешканців міста.

Мер розповів, що наразі з окупантами ведуться перемовини про можливість евакуації людей з міста. 

Крім того, з 19.00 до 07.00 у Славутичі триватиме комендантська година, яку контролюють окупанти

Фомічев попередив, що росіяни також оглянуть кожну будівлю на предмет наявності зброї. Він додав, що після перевірки росіяни обіцяли залишити місто і залишити лише блок-пости.

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Також він додав, що з окупантами обговорюють обмін полоненими, "зелені" коридори. У місті 27 березня запланована роздача гумдопомоги.

Важливо: Славутич - місто супутник Чорнобильської АЕС, де живуть енергетики та фахівці, які працюють на атомній станції. Міський голова заявив, що Славутич буде підтримувати ротацію персоналу на ЧАЕС. 

Що було раніше: 26 березня російські військові вторглися у місто-супутник ЧАЕС Славутич, викрали мера, а у людей, які вийшли на мирну акцію, кидали світлошумові гранати і стріляли у повітря.

Передісторія:

  • Відзначимо, що окупанти перебувають в Україні на так званому "самозабезпеченні". Російська влада фактично дозволила їм мародерити. 
  • Зачасту українці із звільнених територій розповідають, що росіяни вдиралися у їхні будинки, забирали їжу та інші предмети побуту, а іноді заселялися у будинки українців. 
  • Крім пограбувань, росіяни нападали на українських жінок та вбивали цивільних чоловіків. 

Теми: СлавутичвійнаокупаціяРосія
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