Россияне оккупировали Славутич
Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что город оккупирован российскими вооруженными формированиями.
Источник: видеообращение Фомичева
Прямая речь: "Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают".
Детали: При этом Фомичев подтвердил гибель трех жителей города.
Мэр рассказал, что с оккупантами ведутся переговоры о возможности эвакуации людей из города.
Кроме того, с 19.00 до 07.00 в Славутиче будет введен комендантский час, который контролируют оккупанты.
Фомичев предупредил, что россияне также осмотрят каждое здание на предмет оружия. Он добавил, что после проверки россияне обещали покинуть город и оставить только блокпосты.
Также он добавил, что с оккупантами обсуждают обмен пленными, "зеленые" коридоры. В городе 27 марта запланирована раздача гуммпомощи.
Важно: Славутич – город спутник Чернобыльской АЭС, где живут энергетики и специалисты, работающие на атомной станции. Мэр заявил, что Славутич будет поддерживать ротацию персонала на ЧАЭС.
Что было раньше: 26 марта российские военные вторглись в город-спутник ЧАЭС Славутич, похитили мэра, а у вышедших на мирную акцию людей бросали светошумовые гранаты и стреляли в воздух.
Предыстория:
- Отметим, что оккупанты находятся в Украине на так называемом "самообеспечении". Российские власти фактически позволили им мародерить.
- Часто украинцы из освобожденных территорий рассказывают, что россияне врывались в их дома, забирали еду и другие предметы быта, а иногда заселялись в дома украинцев.
- Кроме ограблений, россияне нападали на украинских женщин и убивали гражданских мужчин.