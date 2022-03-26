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Россияне оккупировали Славутич

Алена МазуренкоСуббота, 26 марта 2022, 20:24
Россияне оккупировали Славутич
ФОТО С FACEBOOK СЛАВУТИЧЕСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что город оккупирован российскими вооруженными формированиями.

Источник: видеообращение Фомичева

Прямая речь: "Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают".

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Детали: При этом Фомичев подтвердил гибель трех жителей города.

Мэр рассказал, что с оккупантами ведутся переговоры о возможности эвакуации людей из города.

Кроме того, с 19.00 до 07.00 в Славутиче будет введен комендантский час, который контролируют оккупанты.

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Фомичев предупредил, что россияне также осмотрят каждое здание на предмет оружия. Он добавил, что после проверки россияне обещали покинуть город и оставить только блокпосты.

Также он добавил, что с оккупантами обсуждают обмен пленными, "зеленые" коридоры. В городе 27 марта запланирована раздача гуммпомощи.

Важно: Славутич – город спутник Чернобыльской АЭС, где живут энергетики и специалисты, работающие на атомной станции. Мэр заявил, что Славутич будет поддерживать ротацию персонала на ЧАЭС.

Что было раньше: 26 марта российские военные вторглись в город-спутник ЧАЭС Славутич, похитили мэра, а у вышедших на мирную акцию людей бросали светошумовые гранаты и стреляли в воздух.

Предыстория:

  • Отметим, что оккупанты находятся в Украине на так называемом "самообеспечении". Российские власти фактически позволили им мародерить.
  • Часто украинцы из освобожденных территорий рассказывают, что россияне врывались в их дома, забирали еду и другие предметы быта, а иногда заселялись в дома украинцев.
  • Кроме ограблений, россияне нападали на украинских женщин и убивали гражданских мужчин.

Темы: СлавутичвойнаоккупацияРосcия
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